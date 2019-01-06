Самедов успешно провёл переговоры с «Крыльями Советов»

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.