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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Самедов успешно провёл переговоры с «Крыльями Советов»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов сообщил, что бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в самарский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть. Можно сказать, что обо всём договорились. Официально всё будет тогда, когда объявим, но переговоры мы провели успешно», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

5 января стало известно, что «Спартак» расторг контракт с Самедовым по обоюдному согласию сторон. 34-летний полузащитник является воспитанником красно-белых. Онпровёл за московский клуб 109 матчей во всех турнирах и забил 15 мячей.

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