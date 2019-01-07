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13:01 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Зенит» досрочно вернул Ригони из «Аталанты»

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Петербургский «Зенит» досрочно вернул аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, выступавшего на правах аренды за итальянский футбольный клуб «Аталанта», сообщает Ole.

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Источник: AFP 2018

Для совершения данной процедуры «Зенит» заплатил «Аталанте» сумму, превышающую один миллион евро. По данным источника, Ригони во второй части сезона будет играть за петербургский клуб.

Летом 2018 года Ригони перешел из «Зенита» в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. За это время 25-летний аргентинец сыграл за клуб из Бергамо 12 матчей и забил три гола.

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