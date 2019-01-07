СМИ: «Зенит» досрочно вернул Ригони из «Аталанты»

Для совершения данной процедуры «Зенит» заплатил «Аталанте» сумму, превышающую один миллион евро. По данным источника, Ригони во второй части сезона будет играть за петербургский клуб.

Летом 2018 года Ригони перешел из «Зенита» в «Аталанту» на правах аренды до конца сезона. За это время 25-летний аргентинец сыграл за клуб из Бергамо 12 матчей и забил три гола.