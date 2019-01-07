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13:44 (мск), источник: Р-Спорт

Самедов подпишет контракт с «Крыльями Советов» до конца сезона

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Экс-футболист московского «Спартака» Александр Самедов подпишет контракт с самарскими «Крыльями Советов» до конца сезона, к новой команде он присоединится 11 января, заявил РИА Новости директор по развитию клуба из Самары Александр Шикунов.

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Источник: РИА "Новости"
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«Спартак» официально объявил об уходе Самедова в субботу, клуб и 34-летний полузащитник расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «красно-белых» футболист стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

«Поговорили с Александром, Миодрагом Божовичем. Тренер сказал, что футболист ему нужен, они в очень хороших отношениях. Саша может сыграть и в центре, и на фланге, он поможет нашей команде. 11 января собираемся в Москве, пройдем медобследование и уже 14-го вылетаем на сбор. Контракт с Самедовым пока будет рассчитан до конца сезона. Самедов с удовольствием откликнулся на наше предложение, никаких проблем не возникло», — сказал Шикунов по телефону.

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