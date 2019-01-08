Большое интервью Аленичева — о скандале с манежем, будущем и Глушакове

Источник: Спорт-Экспресс

Ни разу не возникала мысль все бросить и уехать из Красноярска

— У «Енисея» пять очков отставания от 15-го места, шесть от 14-го и 10 — от 12-го. Катастрофа?

— Ситуация, конечно, тяжелая, но не критическая. Шесть очков — это всего две победы. Тем более, с некоторыми прямыми конкурентами в борьбе за выживание весной играем дома, так что будем биться до конца. Сделаем все возможное, чтобы сократить отрыв.

Знаю, что часть болельщиков смирилась с тем, что команда вылетит, но я бы на их месте так не думал. Случалось, что отыгрывали и не такое отставание — как в верхней части таблицы, так и в нижней. Все еще впереди.

— Но у вас непростой календарь. Со «Спартаком», «Локомотивом», «Зенитом» встречаетесь в гостях, как и с конкурентами — «Арсеналом» и «Крыльями». Это не смущает?

— Нет. Весенняя часть чемпионата не такая сверхтяжелая, какой может показаться. Да, против «Спартака», «Локомотива», «Зенита» всегда непросто. Но, как показывает практика, команды из нижней части таблицы могут добиваться результата в матчах с такими соперниками. С «Крыльями» же и «Арсеналом» сыграем на выезде в марте, когда футболисты еще не будут находиться в оптимальных кондициях. Это касается всех, поэтому в таких встречах возможно все. Решающие игры предстоят в апреле и мае, когда у нас четыре домашних матча с «Анжи», «Динамо», «Оренбургом» и «Уфой». Вот тогда допускать осечки нельзя.

— В какой-то момент пропадала вера в благополучный исход турнира? Случались тяжелые психологические ситуации, когда опускались руки?

— Конечно. Были игры, которые складывались хорошо — за исключением результата. В голову лезли разные мысли, кроме одной — все бросить и уехать из Красноярска. Тяжело на душе бывало. Но есть верный рецепт — с утра проанализировать все и работать дальше. Проще простого все бросить после неудач. Но чемпионат длинный, я отдаю себе отчет в том, что все можно исправить.

— Разность мячей у «Енисея» 11−28, хотя всем известно, что вы проповедуете атакующий стиль. Почему такая низкая результативность?

— Не хватает наконечника, бомбардира, который и создавал бы моменты, и забивал. Это моя главная головная боль. У нас голы на счету хавбеков и защитников, Миша Костюков забил три мяча и получил тяжелую травму — ни один нападающий не смог его заменить. Зимой делаем ставку на то, чтобы приобрести хорошего форварда. «Енисею» необходим «убийца» в штрафной соперника. Но даже учитывая все проблемы, все равно создавали хорошие моменты — например, выходы один на один, когда нашим нападающим не хватало исполнительского мастерства, чтобы завершить атаку голом.

Мне понравились заключительные три игры. И с «Динамо», и с «Ахматом», и второй тайм с ЦСКА. Было видно, чего хочет команда на поле. Но, к сожалению, нам, повторю, не хватает эффективности впереди.

В Краснодаре поставил «автобус». Потом понял, что это неправильно

— После встречи с ЦСКА вы объявили коллективу, что зимой «Енисей» покинут пять-шесть человек. Можете назвать их имена?

— Фамилии не озвучивал — просто обозначил количество. Клуб поможет людям в поисках новых команд. Пока называть конкретных игроков в прессе не буду. Сначала хочу с каждым поговорить лично, объяснить свою позицию, а уже потом можно будет огласить имена.

— В плане приобретений главное направление — «Анжи», откуда из-за финансовых проблем легче взять футболистов?

— Прекрасно понимаю, что клубы второй восьмерки станут уделять повышенное внимание ребятам из «Анжи». Но у нас такой задачи нет. Будем искать людей в разных уголках России и Европы. Может быть, и у нас появится и южноамериканец.

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— Летом в Красноярск переехали пять человек из «Амкара» и двое из «Тосно». Это крепкие команды, но ряд специалистов считают, что их игроки не способны давать результат против сильных соперников. Что ответите?

— За то, что не каждый из них раскрылся в «Енисее», беру вину на себя. Могу откровенно сказать, что в каких-то трансферах я ошибся. Такое происходит с каждым тренером. Мы приобрели тринадцать человек — угадать со всеми вряд ли кому-то под силу. Но были и удачи. Огуде — однозначно лидер команды. Костюков и Занев выступают стабильно, дают результат. Отмечу и прилично выглядевшего в первой части сезона Александра Зотова, хотя он пришел не из Перми или «Тосно». В общем, большинство новичков проявили себя хорошо. «Амкар» играл в немного другой футбол по сравнению с «Енисеем», людям требовалось время привыкнуть.

Кстати, я отошел от своей философии в Краснодаре, где мы откровенно поставили в своей штрафной «автобус» — хватило только на 60 минут. В любом случае, такие высококвалифицированные исполнители, которыми располагает «Краснодар», найдут брешь в обороне. Так что потом осознал, что не стоило запираться: у нас другая философия.

Так вот общаясь с бывшими амкаровцами, слышу: «Да, у нас интересный футбол». Но главное, что пока нет результата. Пару раз созванивался с Гаджи Гаджиевым, он сказал: «Ваша игра отличается от амкаровской, но имеет права на жизнь. Хорошая, комбинационная — только не хватает очков и голов».

Нашел бы общий язык с Глушаковым

— Вы хорошо знаете Глушакова по работе в «Спартаке». Взяли бы его в аренду?

— Да, конечно.

— То есть уверены, что нашли бы с ним общий язык?

— Конечно. Это игрок, который однозначно помог бы «Енисею».

— Как думаете, у него есть шанс вернуться на свой уровень, учитывая возраст?

— Думаю, зимой последует очень взвешенное решение как со стороны руководства «Спартака», так и со стороны Дениса. Не исключаю, что весной Глушакова в команде может и не быть.

С другой стороны, 31 год не такой уж критический возраст. Если он полностью сфокусируется на работе (хотя сделать это, наверное, не просто), то сможет вернуться. По моим ощущениям, еще год-два Денис способен играть на самом высоком уровне.

— А вы смогли отправить футболиста в дубль за лайк в Инстаграме?

— Нет, конечно. Честно говоря, ничего в этом не понимаю — Инстаграм, Твиттер, лайки и так далее… Для меня это темное дело. Думаю, в случае с Глушаковым имелся другой повод, а лайк стал только предлогом.

— Перелом у «Енисея» начался с гостевой победы над «Динамо». Кажется, что коллектив сплотился и сыграл не только за очки, но и за тренера. Это так?

— Футболисты должны играть за болельщиков, за тренерский штаб, за тех, кто причастен к команде с самого первого тура. Так что не стал бы зацикливаться на том, что с «Динамо» ребята бились именно за меня — этого не требуется. У нас есть коллектив, единое целое — вот за него и за Красноярск и нужно играть.

Может быть, против бело-голубых что-то ребят и подтолкнуло. Сложилась тяжелая психологическая и эмоциональная ситуация. Тем не менее, перед матчем возникло предчувствие, что как минимум не потерпим поражение. Я готовил людей, видел их форму, так что мы с Егором Титовым перед стартовым свистком пришли к мнению, что не проиграем, а, может, и победим. И на поле реально прослеживалась единая команда. Как и во встречах с «Ахматом» и ЦСКА — эти три игры дают повод верить, что способны спасти сезон.

— Ваш штаб не летал на матч с «Анжи» в Каспийск. Многие решили, что последует отставка, но команда доработала до паузы в чемпионате под вашим руководством. Есть уверенность, что готовить «Енисей» ко второй части сезона будете вы?

— По крайней мере, на сборы в Турцию поеду я, а что случится дальше — посмотрим.

«Енисей» не хотел меняться кругами с «Ахматом»? Неправда!

— Ваша реакция на историю вокруг матча «Енисей» — «Ахмат», который сначала разрешили проводить в манеже, а потом все же перенесли на открытый стадион, несмотря на мороз?

— Если честно, уже ничему не удивляюсь, в том числе, поступкам некоторых руководителей, которые принимают подобные решения. Нас информировали, что игра пройдет под крышей, готовились к этому. Потом тот вариант завернули, хотя я был готов к переносу встречи на воздух. Затем появилась информация о том, что «Енисей» якобы отказался меняться кругами. Это абсолютная ложь…

— Более того, в распоряжении «СЭ» есть даже скан письма с соответствующим предложением, которое вы отправляли в «Ахмат».

— Лично звонил Игорю Ледяхову, который на тот момент тренировал команду из Грозного, просил поменяться кругами, но получил категорический отказ. Потом, незадолго до матча в Красноярске, встретились с Рашидом Рахимовым, сменившим Ледяхова, пообщались. Он, конечно, не горел желанием выводить «Ахмат» на поле в минус 14, но я сказал: «Мы действуем в рамках регламента. Понимаю, тебя тогда не было в “Ахмате”, но летом предлагали поменяться кругами. Потом появился вариант с манежем — вы не согласились, хотите перенести игру на весну. По регламенту мы ничего не нарушаем, температура минус 14 градусов, минимальная разрешенная — минус 15».

Да, погода и для футболистов неприятная, и для тех, кто сидит на скамейке или на трибуне, но все по правилам. Людям, которые подняли шумиху, говоря, что «Енисей» — плохой, такие разговоры не делают чести. Мы все нормы соблюли, вопрос закрыт. Только хотелось бы, чтобы в будущем такие моменты, которые негативно отражаются на нашем футболе, устранили. Уже и Юрий Палыч Семин выступает с заявлениями по поводу календаря, Артем Дзюба недавно высказался. И так есть вещи, над которыми иногда посмеиваются в Европе, а мы сами таким календарем выставляем себя в дурном свете. Ну как можно играть 1 декабря в Красноярске? Руководители должны задуматься об этом, делать трезвые шаги.

— То есть, вы удивились словам спортивного директора РПЛ Виктора Пышкина, который сказал, что когда составлялось расписание чемпионата везде было тепло?

— Думаю, не только я. Читал и это высказывание, и реакцию на него многих людей. Вопросы по календарю надо задавать самому Пышкину. Чем он руководствовался?

— Кто станет чемпионом? Версия Дмитрия Аленичева.