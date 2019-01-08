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11:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гендиректор «Анжи»: Долги клуба по зарплатам составляют порядка 78 млн рублей

Новый генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе.

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По его словам, долги махачкалинцев составляют около 78 млн рублей.

«Пока у нас есть президент, главный тренер и команда, мы будем биться до конца, этого всегда ждут от нас и болельщики. Поэтому с таким же позитивным настроем мы и начнём свой первый втягивающий сбор в Кисловодске, который пройдёт с 15 по 28 января. Будем контактировать с футболистами, узнавать, какие ещё проблемы у них существуют. Ведь в футболе, помимо финансовых проблем, бывают и много других.

В команде нет такого настроя, что все сейчас повально уйдут из команды в другие клубы. Напротив, ведется организационная работа для того, чтобы все футболисты без всяких проблем добрались в Кисловодск из разных городов. Так же есть понимание, что практически все футболисты, которые у нас на контракте, приедут на УТС сбор «Анжи», который состоится в Кисловодске, за исключением 2−3 футболистов. Окончательное понимание того, с какими футболистами будем стартовать во второй части чемпионата будет тогда, когда закроется зимнее трансферное окно в России.

Что касается долгов — могу сказать, что на 31 декабря долг «Анжи» по зарплатам составляет порядка 78 млн рублей, — приводит слова Агарагимова Sport24.

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