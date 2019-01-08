Адиев будет готовить «Анжи» ко второй части сезона на тренировочном сборе в Кисловодске

Ранее в СМИ сообщалось, что специалист может покинуть клуб. Интерес к Адиеву высказывали грозненский «Ахмат» и калининградская «Балтика».
«Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность, — сказал Адиев. — Я разговаривал с руководством клуба, но никаких новостей пока нет. Мы ждем, что финансовая составляющая в клубе изменится в лучшую сторону, и если это произойдет, то я с большим удовольствием продолжу свою работу до конца чемпионата. Я обозначил, и они сами понимают, что если какая-то перспектива будет, то никаких проблем нет — и я, и ребята останемся в клубе и будем доигрывать сезон боеспособным коллективом».
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Адиев сообщил, что в вопросе с погашением задолженностей нет изменений. «Никакой положительной динамики пока нет, все как было, так и остается», — отметил собеседник ТАСС.
«Анжи» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров, набрав 15 очков.