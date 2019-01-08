Адиев будет готовить «Анжи» ко второй части сезона на тренировочном сборе в Кисловодске

«Я буду готовить команду и проводить сбор в Кисловодске, надеюсь, что после него наступит какая-то ясность, — сказал Адиев. — Я разговаривал с руководством клуба, но никаких новостей пока нет. Мы ждем, что финансовая составляющая в клубе изменится в лучшую сторону, и если это произойдет, то я с большим удовольствием продолжу свою работу до конца чемпионата. Я обозначил, и они сами понимают, что если какая-то перспектива будет, то никаких проблем нет — и я, и ребята останемся в клубе и будем доигрывать сезон боеспособным коллективом».