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14:05 (мск), источник: Р-Спорт

Маурисио Перейра не будет продлевать контракт с «Краснодаром»

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Полузащитник Маурисио Перейра заявил, что не будет продлевать контракт с футбольным клубом «Краснодар».

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Уругвайский футболист выступает за «Краснодар» с 2013 года, нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона-2018/19.

«По семейным причинам я решил не продлевать контракт с “Краснодаром”. Хотя планировали обсудить продление в феврале. У меня есть сын, который должен ходить в школу, и ему трудно говорить по-русски. Мы хотим переехать в место, где говорят на испанском», — сказал Перейра, слова которого приводит Ovacion.

Уругваец добавил, что ему известно о заинтересованности в его услугах со стороны нескольких клубов.

За «Краснодар» Перейра провел во всех турнирах 185 игр и забил 26 голов. В сезоне-2014/15 уругвайский полузащитник завоевал с «Краснодаром» бронзовые медали чемпионата России.

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