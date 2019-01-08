Маурисио Перейра не будет продлевать контракт с «Краснодаром»

«По семейным причинам я решил не продлевать контракт с “Краснодаром”. Хотя планировали обсудить продление в феврале. У меня есть сын, который должен ходить в школу, и ему трудно говорить по-русски. Мы хотим переехать в место, где говорят на испанском», — сказал Перейра, слова которого приводит Ovacion.