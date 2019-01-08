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14:15 (мск), источник: ТАСС

ФК «Крылья Советов» подпишет контракт с Самедовым 14 января после прохождения медосмотра

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» планирует подписать контракт с российским полузащитником Александром Самедовым 14 января после прохождения медосмотра. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с Самедовым по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб “Крылья Советов” планирует объявить о подписании контракта с Александром Самедовым 14 января после того, как футболисты пройдут медицинский осмотр, — сказал Шашков. — То же самое касается и остальных потенциальных новичков. Ведется активная работа, более подробная информация в ближайшее время появится на официальном сайте клуба».

Самедов является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские «Локомотив», «Динамо», а также за футбольный клуб «Москва». В 2017 году Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны. Также он является четырехкратным обладателем кубка России.

В составе сборной России Самедов летом 2018 года принял участие в домашнем чемпионате мира, где сыграл во всех пяти матчах национальной команды и дошел вместе с ней до четвертьфинала турнира. После мирового первенства Самедов завершил карьеру в сборной России.

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