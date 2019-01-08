ФК «Крылья Советов» подпишет контракт с Самедовым 14 января после прохождения медосмотра

Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с Самедовым по обоюдному согласию.

«Футбольный клуб “Крылья Советов” планирует объявить о подписании контракта с Александром Самедовым 14 января после того, как футболисты пройдут медицинский осмотр, — сказал Шашков. — То же самое касается и остальных потенциальных новичков. Ведется активная работа, более подробная информация в ближайшее время появится на официальном сайте клуба».

Самедов является воспитанником «Спартака», в составе которого дебютировал в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские «Локомотив», «Динамо», а также за футбольный клуб «Москва». В 2017 году Самедов вернулся в состав «Спартака», с которым стал чемпионом России и победителем Суперкубка страны. Также он является четырехкратным обладателем кубка России.