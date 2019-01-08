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14:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Зенита» Паредес близок к переходу в «Челси»

ТАСС, 8 января. Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Леандро Паредес может в ближайшее время перейти в лондонский «Челси». Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Челси» рассчитывает приобрести 24-летнего аргентинца на замену испанцу Сеску Фабрегасу, который близок к переходу в «Монако». Ранее сообщалось, что к Паредесу также проявляли интерес итальянский «Милан», французский ПСЖ и аргентинский «Бока Хуниорс».

Отмечается, что «Челси» также ведет переговоры с полузащитником итальянского «Кальяри» Николо Бареллой.

Паредес перешел в «Зенит» из итальянской «Ромы» в июле 2017 года. В составе петербургского клуба футболист провел 61 матч, в котором забил девять голов и отдал восемь результативных передач. За сборную Аргентины полузащитник провел пять матчей, в котором отметился одним забитым голом.

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