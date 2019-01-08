СМИ: Футболист «Зенита» Паредес близок к переходу в «Челси»

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, «Челси» рассчитывает приобрести 24-летнего аргентинца на замену испанцу Сеску Фабрегасу, который близок к переходу в «Монако». Ранее сообщалось, что к Паредесу также проявляли интерес итальянский «Милан», французский ПСЖ и аргентинский «Бока Хуниорс».

Отмечается, что «Челси» также ведет переговоры с полузащитником итальянского «Кальяри» Николо Бареллой.