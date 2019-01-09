«Уфа» пополнится одним-двумя новичками

«Пока рано говорить о том, какие новички будут в “Уфе”, может быть, это произойдет на первом сборе. Для начала необходимо освободить место для них, “Уфу” покинут где-то четыре футболиста, придут один-два. Усиление будет точечным», — сказал Газизов по телефону.