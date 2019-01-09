«Уфа» пополнится одним-двумя новичками
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что состав команды зимой пополнят
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что состав команды зимой пополнят
После 17 туров в текущем розыгрыше чемпионата России «Уфа» располагается на 14-й позиции, имея в активе 16 очков.
«Пока рано говорить о том, какие новички будут в “Уфе”, может быть, это произойдет на первом сборе. Для начала необходимо освободить место для них, “Уфу” покинут