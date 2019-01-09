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09:32 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» пополнится одним-двумя новичками

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил РИА Новости, что состав команды зимой пополнят один-два футболиста, а покинут клуб, скорее всего, четыре игрока.

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Источник: РИА "Новости"

После 17 туров в текущем розыгрыше чемпионата России «Уфа» располагается на 14-й позиции, имея в активе 16 очков.

«Пока рано говорить о том, какие новички будут в “Уфе”, может быть, это произойдет на первом сборе. Для начала необходимо освободить место для них, “Уфу” покинут где-то четыре футболиста, придут один-два. Усиление будет точечным», — сказал Газизов по телефону.

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