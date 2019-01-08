«Краснодар» проведет шесть контрольных матчей на сборах в Испании

Первый испанский сбор «Краснодара» пройдет с 9 по 22 января в Эстепоне, второй — с 26 января по 6 февраля в Марбелье. В программе первого сбора запланировано два контрольных матча — 14 января со сборной Китая, составленной из игроков не старше 25 лет, и 22 января с швейцарским «Базелем».

На втором сборе у команды Мурада Мусаева запланированы четыре товарищеских игры: 3 февраля «Краснодар» двумя разными составами сыграет со шведским «Мальме» и клубом MLS «Нью Инглэнд Революшн» из Бостона, а 6 февраля с московским «Локомотивом». Соперник по контрольной игре, которая запланирована на 29 января, на данный момент уточняется.