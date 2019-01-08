Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монпелье
Футбол. Зарубежный
6.01
Севилья1
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
6.01
Реал0
Реал Сосьедад2
Футбол. Зарубежный
6.01
Хетафе1
Барселона2
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта1
Атлетик2
Все события
Фоторепортажи
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
17:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Краснодар» проведет шесть контрольных матчей на сборах в Испании

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» проведут шесть контрольных матчей на двух учебно-тренировочных сборах в Испании, сообщается на сайте клуба.

Наверх

Первый испанский сбор «Краснодара» пройдет с 9 по 22 января в Эстепоне, второй — с 26 января по 6 февраля в Марбелье. В программе первого сбора запланировано два контрольных матча — 14 января со сборной Китая, составленной из игроков не старше 25 лет, и 22 января с швейцарским «Базелем».

На втором сборе у команды Мурада Мусаева запланированы четыре товарищеских игры: 3 февраля «Краснодар» двумя разными составами сыграет со шведским «Мальме» и клубом MLS «Нью Инглэнд Революшн» из Бостона, а 6 февраля с московским «Локомотивом». Соперник по контрольной игре, которая запланирована на 29 января, на данный момент уточняется.

По окончании сборов в Испании «Краснодар» проведет на своей базе заключительный недельный тренировочный цикл перед матчами 1/16 финала плей-офф Лиги Европы против немецкого «Байера», первый из которых состоится 14 февраля в России.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гонщик 'КАМАЗ-мастер' Николаев выиграл первый этап 'Дакара'
Ролик молодежного ЧМ по хоккею заменили после скандала с флагом России
Он мог принести России золото ЧМ, но уехал рвать канадскую лигу
У России лучшая команда в истории. А впереди чемпионат мира
«Барселона» провела переговоры с представителями Неймара
Моуринью готов стать главным тренером «Реала» при двух условиях
Уралу показали СКА. Армейцы размазали главную сенсацию сезона
СМИ: Панарин и Бобровский хотят играть во «Флориде» или «Тампе»
СМИ: Футболист «Зенита» близок к переходу в «Челси»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь