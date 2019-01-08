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17:55 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака» Джано Ананидзе

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Грузинский полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время перейдет в самарские «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что голландский футбольный клуб «Витесс» заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста.

«Джано Ананидзе с большой долей вероятности в ближайшее время станет игроком самарских “Крыльев Советов”. Речь идет об аренде до конца сезона-2018/19. Клуб успешно провел переговоры как с полузащитником, так и с представителями московского клуба. Официально об аренде футболиста будет объявлено после медицинского осмотра команды», — сказал Шикунов.

Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. За это время он провел в составе красно-белых 136 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. За национальную сборную Грузии он провел 40 матчей и забил шесть голов.

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