«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака» Джано Ананидзе

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что голландский футбольный клуб «Витесс» заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста.

«Джано Ананидзе с большой долей вероятности в ближайшее время станет игроком самарских “Крыльев Советов”. Речь идет об аренде до конца сезона-2018/19. Клуб успешно провел переговоры как с полузащитником, так и с представителями московского клуба. Официально об аренде футболиста будет объявлено после медицинского осмотра команды», — сказал Шикунов.