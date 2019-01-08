«Крылья Советов» арендуют футболиста «Спартака» Джано Ананидзе

Ранее в СМИ появилась информация о том, что голландский футбольный клуб «Витесс» заинтересован в трансфере 26-летнего футболиста.
«Джано Ананидзе с большой долей вероятности в ближайшее время станет игроком самарских “Крыльев Советов”. Речь идет об аренде до конца сезона-2018/19. Клуб успешно провел переговоры как с полузащитником, так и с представителями московского клуба. Официально об аренде футболиста будет объявлено после медицинского осмотра команды», — сказал Шикунов.
Ананидзе выступает за «Спартак» с 2009 года. За это время он провел в составе красно-белых 136 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал 16 результативных передач. За национальную сборную Грузии он провел 40 матчей и забил шесть голов.