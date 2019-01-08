Московский «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с полузащитником Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с полузащитником Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.
Еременко стал игроком «Спартака» в августе 2018 года, а 7 октября дебютировал за «красно-белых».
«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в
Кроме того, Кононов подтвердил, что клуб покинул болгарский полузащитник Ивелин Попов, и сообщил о расторжении контракта с сербским полузащитником Марко Петковичем.
«По тем же причинам “Спартак” расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», — сказал тренер.