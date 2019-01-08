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18:22 (мск), источник: Р-Спорт

Московский «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Спартак» расторг контракт с полузащитником Романом Еременко, заявил главный тренер московской команды Олег Кононов.

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Еременко стал игроком «Спартака» в августе 2018 года, а 7 октября дебютировал за «красно-белых».

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести “Спартаку” немало пользы», — сказал Кононов, слова которого приводятся на сайте «красно-белых».

Кроме того, Кононов подтвердил, что клуб покинул болгарский полузащитник Ивелин Попов, и сообщил о расторжении контракта с сербским полузащитником Марко Петковичем.

«По тем же причинам “Спартак” расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю», — сказал тренер.

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