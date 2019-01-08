Московский «Спартак» расторг контракт с Романом Еременко

Еременко стал игроком «Спартака» в августе 2018 года, а 7 октября дебютировал за «красно-белых».

«Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Ерёменко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести “Спартаку” немало пользы», — сказал Кононов, слова которого приводятся на сайте «красно-белых».

Кроме того, Кононов подтвердил, что клуб покинул болгарский полузащитник Ивелин Попов, и сообщил о расторжении контракта с сербским полузащитником Марко Петковичем.