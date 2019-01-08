«Спартак» объявил состав на первый подготовительный сбор в ОАЭ
Московский «Спартак» объявил список игроков, которые отправятся на первый подготовительный сбор команды в ОАЭ.
Московский «Спартак» объявил список игроков, которые отправятся на первый подготовительный сбор команды в ОАЭ.
В распоряжении главного тренера
Это вратари — Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов;.
защитники — Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;.
полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни;.
нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.
Помимо них на сбор вылетают голкипер Артём Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, которые продолжат восстановительный курс в Дубае.