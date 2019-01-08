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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил состав на первый подготовительный сбор в ОАЭ

Московский «Спартак» объявил список игроков, которые отправятся на первый подготовительный сбор команды в ОАЭ.

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Источник: РИА "Новости"

В распоряжении главного тренера красно-белых Олега Кононова будет 26 игроков. Сбор команды продлится до 16 января.

Это вратари — Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов;.

защитники — Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов;.

полузащитники — Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни;.

нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Помимо них на сбор вылетают голкипер Артём Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, которые продолжат восстановительный курс в Дубае.

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