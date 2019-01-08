«Спартак» объявил состав на первый подготовительный сбор в ОАЭ

В распоряжении главного тренера красно-белых Олега Кононова будет 26 игроков. Сбор команды продлится до 16 января.

Это вратари — Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов;.

Помимо них на сбор вылетают голкипер Артём Ребров, а также защитники Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, которые продолжат восстановительный курс в Дубае.