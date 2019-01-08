Еременко все-таки не будет в «Спартаке». Как и Попова с Джано

Отпуск у футболистов московского «Спартака» завершился. Через несколько дней команда Олега Кононова отправится на первый межсезонный сбор в ОАЭ. А во вторник практически в полном составе прошла плановый медосмотр.
Первым на обследование прибыл полузащитник Роман Зобнин. Вслед за ним подъехали Георгий Джикия и Роман Еременко.
Только вот днем на сайте москвичей появилась новость с комментарием Олега Кононова: «Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в
По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.
Еще одна волнующая тема. Защитник
А вот Ивелин Попов был не так уверен в своем будущем. Ранее сообщалось о том, что болгарский полузащитник может оказаться в «Ростове». Но по словам самого Ивелина, предложений у него много.
Спустя несколько часов от «Спартака» поступила новость о том, что Попов покинул команду. Не будет весной играть за
Проверили свое здоровье и новички «Спартака» Наиль Умяров и Максим Глушенков. Им пока только предстоит показать себя на первом сборе команды.
Хэдлайнером же стал Денис Глушаков. Осенью болельщики критиковали полузащитника. Но у пришедших к клинике спортивной медицины в Лужниках поклонников
Уже 9 января «Спартак» отправится в Объединенные Арабские Эмираты. А в конце месяца