Еременко все-таки не будет в «Спартаке». Как и Попова с Джано

Отпуск у футболистов московского «Спартака» завершился. Через несколько дней команда Олега Кононова отправится на первый межсезонный сбор в ОАЭ. А во вторник практически в полном составе прошла плановый медосмотр.

Первым на обследование прибыл полузащитник Роман Зобнин. Вслед за ним подъехали Георгий Джикия и Роман Еременко. Да-да, финский полузащитник был на медосмотре. Еще с утра казалось, что он в «Спартаке» остается. Тем более в субботу агент футболиста Марко Трабукки уверял Sport24: «Еременко не только останется в “Спартаке”, но и в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды.».

Только вот днем на сайте москвичей появилась новость с комментарием Олега Кононова: «Сегодня контракт с Романом был расторгнут. Такая обоюдная опция была прописана в контракте при подписании, и клуб ее реализовал. Роман Еременко — хороший игрок, я уже говорил об этом раньше. Но не могу гарантировать ему место в стартовом составе. На эту позицию есть более молодые игроки. На данный момент они Роману в чем-то, вероятно, уступают, но они должны прогрессировать и способны принести «Спартаку» немало пользы.

По тем же причинам «Спартак» расстается с Ивелином Поповым, игроком достаточно квалифицированным. К слову, внесшим свой вклад в чемпионство. Однако в последнее время эти футболисты получали не так много игровой практики, как им хотелось бы. Сегодня трудовой договор с ним, как и с Марко Петковичем, расторгнут по соглашению сторон. Теперь у них будет возможность проявить себя с лучшей стороны в новых клубах. Чего им и желаю.

Еще одна волнующая тема. Защитник красно-белых Сальваторе Боккетти сразу успокоил спартаковских болельщиков: «Конечно, я остаюсь в «Спартаке».

А вот Ивелин Попов был не так уверен в своем будущем. Ранее сообщалось о том, что болгарский полузащитник может оказаться в «Ростове». Но по словам самого Ивелина, предложений у него много.

Спустя несколько часов от «Спартака» поступила новость о том, что Попов покинул команду. Не будет весной играть за красно-белых и полузащитник Джано Ананидзе. Хотя еще перед медосмотром он говорил: «Пока я игрок «Спартака». Грузинский футболист продолжит карьеру в «Крыльях Советов» на правах аренды.

Проверили свое здоровье и новички «Спартака» Наиль Умяров и Максим Глушенков. Им пока только предстоит показать себя на первом сборе команды.

Хэдлайнером же стал Денис Глушаков. Осенью болельщики критиковали полузащитника. Но у пришедших к клинике спортивной медицины в Лужниках поклонников красно-белых никакого негатива к Денису не было. Глушаков пообщался с болельщиками, раздал автографы и сделал с ними несколько фотографий на фоне спартаковского баннера.