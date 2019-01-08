Марко Трабукки: Еременко успешно прошел медосмотр, а потом ему сообщили о расторжении контракта. Не понимаю логики

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня красно-белые объявили о расторжении соглашения с 31-летним футболистом.

— Стало ли такое решение неожиданностью для вас и для самого Еременко? — вопрос Трабукки.

— Конечно. Сегодня сразу после медосмотра юрист «Спартака» сообщил Роману, что клуб решил разорвать контракт.

— Но ведь ранее вы говорили, что из международного отдела красно-белых звонят по административным вопросам, связанными с поездкой хавбека на сбор.

— Мало того — Роман успешно прошел медосмотр. На тесте по выносливость он пробежал на километр больше Зобнина — одного из самых выносливых игроков чемпионата.

Это, безусловно, очень странная история. Понятно, что прекращение трудовых отношений — право клуба, ведь в договоре игрока была предусмотрена подобная возможность до 31 января как по инициативе футболиста, так и «Спартака». Поэтому москвичи действовали в правовом поле, но время уведомления нас удивило. Решение принято явно не сегодня, зачем тогда просить парня проходить медосмотр?

— Понимаете, почему именно так произошло?

— Нет, не поминаю такой логики. И никто, по-моему, пока не понимает. Я задал вопрос Александру Цомая, юристу «Спартака», который оформлял разрыв контракта Романа и вызвал его в офис. Но и он оказался в растерянности — сказал, что ему о таком решении сообщили только в день медосмотра. Сначала я поинтересовался — вдруг что-то не то с визитом к врачам, тогда это было бы логично. Но Цомая ответил — нет, Роман отлично все прошел. Тем более, все выглядит странно.

— Объяснений от руководства более высокого уровня, чем Цомая, не получили?

— Я не должен их получать — достаточно то, что клуб уведомил Романа официально. Это право «Спартака». Наоборот, я направил сообщение владельцу с благодарностью за то, что он дал Еременко такой шанс — после двух лет дисквалификации не каждый был на это готов. Но в связи с тем, что с первого дня только Леонид Арнольдович (Федун. — Прим. С. Е.) выступал за приход Романа, а все остальные в клубе были против, это сыграло свою роль. Слабо верю в заявление Кононова о том, что игрок не нужен, поскольку он самому Роману не один раз, в нескольких беседах, подтверждал, что рассчитывает на него и хочет с ним работать. Говорил: «Не торопись искать другие варианты, я давно, еще со времен “Краснодара” хотел с тобой поработать». Конечно, после боя курантов г-н Кононов мог поменять свое мнение, но я в это слабо верю.

— Не считаете, что это говорит о незначительной роли Кононова при принятии ключевых решений по кадрам?

— Не знаю. Каждый сам вправе делать выводы. Я был спокоен, потому что срок — 31 января — позволял Кононову еще раз посмотреть футболиста в деле на турнире высокого уровня в Катаре. Я реалист и считаю, что Роман еще не все доказал, чтобы получить долгосрочный контракт в «Спартаке», но матчи в Катаре стали бы идеальной возможностью сделать это, учитывая состав участников. Пройди сбор, убеди в играх против «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», а потом мы примем решение — поступил бы именно так.

— Правда ли, что после 31 января, если игрока и клуб все устраивало бы, срок нового договора составил бы два года, а зарплата — 2,5 миллиона евро?

— Не совсем. Соглашение, которое составил господин Цомая, в первую очередь защищал интересы клуба, и зарплата Романа зависела от количества проведенных матчей. Если Еременко не выходил бы постоянно на поле, то получал бы намного меньше указанной вами суммы.

— У вас нет ощущения, что клуб зачищает игроков, которые либо пришли при Каррере, либо хорошо к нему относились — Самедов, Петкович, Джано, Попов, Еременко?

— Нет. Мне кажется, в случае с Романом такое объяснение не подходит, потому что Еременко знал Массимо не так хорошо. И при всем уважении к Джано, Попову и Петковичу, Роман футболист другого уровня.

— Не жалеете, что летом он не пошел в ЦСКА — там ведь все могло сложиться иначе?

— Предложение «Спартака» оказалось значительно интереснее армейского, и Роман после двух лет без работы не мог не принять во внимание финансовую сторону вопроса.

— О будущем. Роман стал свободным агентом. Основной вариант — «Ростов»?