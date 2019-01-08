Владимир Федотов: Я не боюсь прихода Карреры. При нем «Спартак» оказался в полуразрушенном состоянии

Источник: Спорт-Экспресс

— Как вы реагируете на публикации, в соответствии с которыми зимой вас сменит другой специалист? — вопрос Федотову.

— А как тренер может на такое реагировать? Мы трудились. На мой взгляд, двигались в правильном направлении, постепенно создавали команду, омолаживали ее, добивались определенного результата с учетом тех футболистов, которые у нас были. Ребята, по-моему, прогрессируют. Мне кажется, все нормально работает. А откуда появляются все эти новости… Не знаю, кому задавать такие вопросы? Нашим руководителям? Почему такое пишут?

— Руководителям клуба?

— От них слышу, что нам доверяют. Но мы же знаем наш футбол. Дыма без огня не бывает…

— Противоречивая ситуация. Вам же выражают доверие в клубе?

— Да, выражают. Но мы-то знаем, как это все работает. На примере других клубов, когда туда приходят новые люди с новыми идеями. И чем это все заканчивается…

— У вас есть уверенность, что продолжите тренировать «Оренбург» во второй части сезона?

— Да у меня просто есть уверенность в нашей команде и в том, что мы делаем. А как дальше будут развиваться события… Это уже вопрос не ко мне, а к руководителям. Какой вектор развития они изберут? Но если мне говорят одно, а потом в СМИ появляются другие слухи.. Что случится дальше, к сожалению, сказать не могу. Мы планируем продолжать работу.

— В последнем разговоре с руководством клуба вам выражали доверие?

— Да. Со стороны руководителей «Оренбурга» было полное доверие. Вот здесь и получается такое несовпадение.

— Какое?

— Что какие-то люди потом вбрасывают всякую информацию в СМИ.

— Среди ваших возможных сменщиков называют Массимо Карреру. Вас не пугает такой конкурент?

— Нет, не пугает. Мы готовились к «Спартаку» Карреры в первом матче сезона («Оренбург уступил в Москве со счетом 0:1. — Прим. В. А.). Да, немножко робко смотрелись в атаке. Но игра в обороне была достаточно уверенной и надежной. Не хватило немного остроты, смелости впереди. В любом случае получили положительный опыт, поняли, что со всеми можно играть.

— Значит, не нервничаете, что вас сменит Каррера?

— Нет, абсолютно! А зачем нервничать? Видим нынешнее состояние «Спартака», которое осталось после Карреры. О чем переживать? Команда оказалась в полуразрушенном состоянии.

— При нем?

— Ну да. Каррера сделал ее чемпионом. Но дальнейший ход событий показал, что итальянец не справился с управлением.

— То есть в таких ситуациях надо спрашивать с тренера?