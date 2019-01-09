Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
6.01
Хетафе1
Барселона2
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта1
Атлетик2
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Канаду на молодежном ЧМ
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
09:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное

Во время зимней паузы и даже новогодних праздников во многих клубах премьер-лиги продолжалась работа. Рассказываем, что они успели сделать к этому дню.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит»

— Возвращается из аренды в «Аталанте» 25-летний нападающий Эмилиано Ригони. Во всяком случае, так говорит агент игрока.

— Вернулся из аренды в «Анжи» 27-летний защитник Иван Новосельцев. Вторую часть сезона он проведет в «Ростове».

— Истек срок контракта с «Зенитом» 26-летнего защитника Евгения Чернова.

— Экс-нападающий клуба Андрей Аршавин вступил в административную должность. Он возглавил международный проект «Сириус» в «Зените».

— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак завел публичную страницу в Инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Краснодар»

— На Кубань переехал 23-летний полузащитник сборной Швеции Кристоффер Ульссон.

— Вернулся из годичной аренды в «Спарту"23-летний полузащитник Михайло Ристич.

— 26-летний полузащитник Торнике Окриашвили и 24-летний хавбек Анатолий Катрич расторгли контракты с «Краснодаром».

— 28-летний полузащитник Маурисио Перейра объявил, что покинет «Краснодар» через полгода по семейным обстоятельствам.

ЦСКА

— В ближайшее время будет внесен заявку 18-летний новичок — малийский нападающий Лассана Н'Диайе.

«Спартак»

— 21-летний защитник Айртон Лукас — первая покупка «Спартака» в зимнее трансферное окно.

— 34-летний полузащитник Александр Самедов, 31-летние хавбеки Роман Еременко и Ивелин Попов, а также 26-летний защитник Марко Петкович расторгли контракты с клубом.

— 24-летний полузащитник Артем Тимофеев арендован «Крыльями Советов». Туда же отправятся Самедов и, вероятно, 26-летний хавбек Джано Ананидзе.

— В ближайшее время вернется в «Спартак» 22-летний полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев.

— Полузащитники «Чертаново» Наиль Умяров (18 лет) и Максим Глушенков (19 лет) перешли в «Спартак» и поедут на сбор с главной командой.

— Перешел в «Рубин» 22-летний полузащитник Владислав Пантелеев.

— Отзаявлен 20-летний полузащитник Сергей Еременко. Он вернулся в юрмальский «Спартак».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив»

— В клубе сменилось руководство. Пост генерального директора покинул Илья Геркус, его место занял Василий Кикнадзе. Также из «Локо» ушел спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. По информации «СЭ», его заменит Владимир Кузьмичев.

— 34-летний полузащитник Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» конца сезона-2019/20. По собственному признанию, он пошел на понижение зарплаты.

— Юношескую команду «Локомотива» (2002 и 2003 года рождения) возглавил Александр Гришин.

«Рубин»

— На первый сбор в Турцию отправился бывший хавбек «Спартака» Пантелеев, а также два футболиста на просмотре — 27-летний полузащитник курского «Авангарда» Роман Акбашев и 22-летний голкипер «Тюмени» Игорь Обухов.

— 31-летний вратарь Сослан Джанаев не полетел на сбор. Скорее всего, он покинет клуб. Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров отсутствуют на сборах из-за травм.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов»

— В штаб Валерия Карпина вошел бывший тренер молодежной команды Михаил Осинов. Александр Маслов будет работать с молодежкой.

— «Ростов» взял на сбор в Турцию (он стартовал уже 5 января) 23-летнего голкипера курского «Авангарда» Никиту Чагрова.

— Гулиев перейдет в «Спартак», а «Ростов» внесет в заявку арендованного у «Зенита» Новосельцева.

«Урал»

— На правах свободных агентов в клуб перешли 27-летний защитник Денис Поляков (экс-БАТЭ) и 21-летний защитник Шамсиддин Шанбиев (бывший «Спартак-2»).

— «Урал» разорвал контракт с 24-летним полузащитником Алексеем Евсеевым. 24-летний хавбек Никита Глушков арендован «Балтикой», 21-летний форвард Артем Юсупов — «Факелом».

«Оренбург»

— В клубе сменился президент — место Владимира Гнездилова занял генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.

«Крылья Советов»

— Директор по развитию клуба Александр Шикунов объявил, что «Крылья» арендуют у «Спартака» 24-летнего полузащитника Артема Тимофеева, подпишут контракт с Самедовым и продлят аренду 31-летнего защитника «Локомотива» Виталия Денисова. Ранее он же заявил, что 31-летний защитник «Краснодара» Роман Шишкин отправится в Самару. По окончании праздничного периода все документы по ним будут подписаны.

— В «Крылья Советов» перейдет Ананидзе. При этом у грузина был вариант с «Витессом», но по бюрократическим причинам трансфер сорвался.

— 23-летний воспитанник «Зенита» Максим Карпов подписал контракт с «Крыльями».

— У 34-летнего защитника Надсона закончился контракт с клубом.

«Уфа»

— В середине декабря главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела клуба Сергей Томаров получили лицензии категории Pro.

— 22-летний полузащитник Игорь Безденежных и 25-летний нападающий Вячеслав Кротов продлили контракты с «Уфой» на два года.

«Анжи»

— В декабре заявления об уходе из «Анжи» написали 35-летний защитник Дмитрий Белоруков и 24-летний хавбек Константин Савичев, точно уходит 27-летний защитник Джон Чансельор.

— Попрощался с дагестанским клубом и Олег Флегонтов — новым генеральным директором (с приставкой «и.о.») стал Абсалутдин Агарагимов.

— Истек срок аренды у «Зенита» Новосельцева.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков на допросе в полиции такого наговорил!
Промес больше не нужен "Севилье"
«Тампа» обыграла «Коламбус». Кучеров набрал 70-е очко в сезоне
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в первом матче 1/2 финала Кубка лиги
ВАДА предпримет 2-ю попытку получить базу московской лаборатории
Две передачи Радулова помогли «Далласу» обыграть «Сент-Луис»
Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке
Стало известно, почему Абрамович не купил «Тоттенхэм»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь