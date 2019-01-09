Что сделали клубы РПЛ за перерыв. Главное
Во время зимней паузы и даже новогодних праздников во многих клубах
Во время зимней паузы и даже новогодних праздников во многих клубах
— Возвращается из аренды в «Аталанте» 25-летний нападающий Эмилиано Ригони. Во всяком случае, так говорит агент игрока.
— Вернулся из аренды в «Анжи» 27-летний защитник Иван Новосельцев. Вторую часть сезона он проведет в «Ростове».
— Истек срок контракта с «Зенитом» 26-летнего защитника Евгения Чернова.
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— Главный тренер «Зенита» Сергей Семак завел публичную страницу в Инстаграме.
— На Кубань переехал 23-летний полузащитник сборной Швеции Кристоффер Ульссон.
— Вернулся из годичной аренды в «Спарту"23-летний полузащитник Михайло Ристич.
— 26-летний полузащитник Торнике Окриашвили и 24-летний хавбек Анатолий Катрич расторгли контракты с «Краснодаром».
— 28-летний полузащитник Маурисио Перейра объявил, что покинет «Краснодар» через полгода по семейным обстоятельствам.
— В ближайшее время будет внесен заявку 18-летний новичок — малийский нападающий Лассана Н'Диайе.
— 21-летний защитник Айртон Лукас — первая покупка «Спартака» в зимнее трансферное окно.
— 34-летний полузащитник Александр Самедов, 31-летние хавбеки Роман Еременко и Ивелин Попов, а также 26-летний защитник Марко Петкович расторгли контракты с клубом.
— 24-летний полузащитник Артем Тимофеев арендован «Крыльями Советов». Туда же отправятся Самедов и, вероятно, 26-летний хавбек Джано Ананидзе.
— В ближайшее время вернется в «Спартак» 22-летний полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев.
— Полузащитники «Чертаново» Наиль Умяров (18 лет) и Максим Глушенков (19 лет) перешли в «Спартак» и поедут на сбор с главной командой.
— Перешел в «Рубин» 22-летний полузащитник Владислав Пантелеев.
— Отзаявлен 20-летний полузащитник Сергей Еременко. Он вернулся в юрмальский «Спартак».
— В клубе сменилось руководство. Пост генерального директора покинул Илья Геркус, его место занял Василий Кикнадзе. Также из «Локо» ушел спортивный директор Эрик Штоффельсхаус. По информации «СЭ», его заменит Владимир Кузьмичев.
— 34-летний полузащитник Игорь Денисов продлил контракт с «Локомотивом» конца сезона-2019/20. По собственному признанию, он пошел на понижение зарплаты.
— Юношескую команду «Локомотива» (2002 и 2003 года рождения) возглавил Александр Гришин.
— На первый сбор в Турцию отправился бывший хавбек «Спартака» Пантелеев, а также два футболиста на просмотре — 27-летний полузащитник курского «Авангарда» Роман Акбашев и 22-летний голкипер «Тюмени» Игорь Обухов.
— 31-летний вратарь Сослан Джанаев не полетел на сбор. Скорее всего, он покинет клуб. Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин и Александр Бухаров отсутствуют на сборах
— В штаб Валерия Карпина вошел бывший тренер молодежной команды Михаил Осинов. Александр Маслов будет работать с молодежкой.
— «Ростов» взял на сбор в Турцию (он стартовал уже 5 января) 23-летнего голкипера курского «Авангарда» Никиту Чагрова.
— Гулиев перейдет в «Спартак», а «Ростов» внесет в заявку арендованного у «Зенита» Новосельцева.
— На правах свободных агентов в клуб перешли 27-летний защитник Денис Поляков (экс-БАТЭ) и 21-летний защитник Шамсиддин Шанбиев (бывший «Спартак-2»).
— «Урал» разорвал контракт с 24-летним полузащитником Алексеем Евсеевым. 24-летний хавбек Никита Глушков арендован «Балтикой», 21-летний форвард Артем Юсупов — «Факелом».
— В клубе сменился президент — место Владимира Гнездилова занял генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев.
— Директор по развитию клуба Александр Шикунов объявил, что «Крылья» арендуют у «Спартака» 24-летнего полузащитника Артема Тимофеева, подпишут контракт с Самедовым и продлят аренду 31-летнего защитника «Локомотива» Виталия Денисова. Ранее он же заявил, что 31-летний защитник «Краснодара» Роман Шишкин отправится в Самару. По окончании праздничного периода все документы по ним будут подписаны.
— В «Крылья Советов» перейдет Ананидзе. При этом у грузина был вариант с «Витессом», но по бюрократическим причинам трансфер сорвался.
— 23-летний воспитанник «Зенита» Максим Карпов подписал контракт с «Крыльями».
— У 34-летнего защитника Надсона закончился контракт с клубом.
— В середине декабря главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела клуба Сергей Томаров получили лицензии категории Pro.
— 22-летний полузащитник Игорь Безденежных и 25-летний нападающий Вячеслав Кротов продлили контракты с «Уфой» на два года.
— В декабре заявления об уходе из «Анжи» написали 35-летний защитник Дмитрий Белоруков и 24-летний хавбек Константин Савичев, точно уходит 27-летний защитник Джон Чансельор.
— Попрощался с дагестанским клубом и Олег Флегонтов — новым генеральным директором (с приставкой «и.о.») стал Абсалутдин Агарагимов.
— Истек срок аренды у «Зенита» Новосельцева.