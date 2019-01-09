«Уфа» планирует расстаться с пятью футболистами в зимнее трансферное окно

«Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов — придут два новичка, — сказал Газизов. — Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Тоже самое касается и легионеров».
«Как я уже говорил ранее — трансферная работа ведется постоянно. При этом мы ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока», — добавил собеседник ТАСС.
«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.