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11:01 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» планирует расстаться с пятью футболистами в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство футбольного клуба «Уфа» планирует расстаться с пятью игроками в зимнее трансферное окно в целях оптимизации бюджета. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

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«Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов — придут два новичка, — сказал Газизов. — Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Тоже самое касается и легионеров».

«Как я уже говорил ранее — трансферная работа ведется постоянно. При этом мы ищем забивного нападающего. Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока», — добавил собеседник ТАСС.

«Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 16 очками.

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