«Уфа» планирует расстаться с пятью футболистами в зимнее трансферное окно

«Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов — придут два новичка, — сказал Газизов. — Данные меры связаны с оптимизацией бюджета, а также желанием предоставить игровую практику футболистам, которые не получают ее в достаточном для дальнейшего развития объеме. Тоже самое касается и легионеров».