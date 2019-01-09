«Уникальный игрок, способен заменить Глушакова». Что известно о потенциальном новичке «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Тяжелый путь до премьер-лиги

Аяз начал заниматься футболом в пять лет в «ДЮСШ Спартак-2», а через год перешел в академию «Спартака». Там он числился с 2001 по 2014 годы, после чего стал привлекаться к играм за «Спартак-2», который тогда выступал во втором дивизионе. Спустя год при его непосредственном участии команда стала победителем зоны «Запад» и вышла в ФНЛ. На протяжении двух сезонов во второй по силе лиге страны Гулиев прогрессировал, но так и не дождался включения в заявку основного состава.

— Для себя сделал вывод: раз не дают себя проявить, значит, нужно уходить. Зачем сидеть и ждать чего-то? Год за годом я не получал того, к чему стремился, — так в интервью «СЭ» Гулиев высказался о том, что ни разу не оказался даже на скамейке запасных первой команды родного клуба.

Но тот факт, что Аяз получал игровую практику во втором «Спартаке», сыграл ему на руку. На полузащитника обратил внимание клуба премьер-лиги — «Анжи». Махачкалинский клуб взял Гулиева в аренду в начале 2017 года.

— Аяза я очень хорошо помню по первой лиге, когда он играл за «Спартак-2», — вспоминает возглавлявший в то время махачкалинцев Александр Григорян. — Я тогда просил Османа Кадиева (президента «Анжи». — Прим. «СЭ»), если есть возможность, взять его в аренду. Меня привлекло в нем то, как быстро он работает с мячом, а также сочетание дриблинга с умением быстро думать и взаимодействовать на поле. Это редко встречается у центральных полузащитников. Думаю, когда присущие его возрасту темперамент и горячность перейдут в необходимое хладнокровие, мы получим игрока сборной.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Ba4oq3Ogb5J/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ALLAHU AKBAR! (@ayaz_8_guliev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-30T20:05:20+00:00">30 Окт 2017 в 1:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гулиев провел в «Анжи» весь 2017 год, сыграв в 23 матчах и забив один мяч. Гол был победным — в ярком матче против тульского «Арсенала» (3:2). Конечно, нельзя не упомянуть и о матче против «Оренбурга» (1:0), в котором Аяз сделал голевой пас Александру Прудникову, до этого обведя троих игроков соперника. Полузащитник по итогам 2017-го вошел в число номинантов на премию «Первая пятерка». В итоге стал шестым, уступив Федору Чалову, Дмитрию Баринову, Рифату Жемалетдинову, Ивану Облякову и Александру Зуеву.

Одна медаль Евро вместо двух

Гулиев здорово проявлял себя в юношеских и молодежной сборных России. В команде для игроков не старше 17 лет он был одним из основных игроков, провел 19 матчей, забил 4 мяча. Однако в 2013 году из-за травмы не поехал в Словакию на чемпионат Европы. Повреждение, полученное накануне турнира, лишило хавбека шанса на первый в карьере титул. Тогда российская сборная в финале по пенальти обыграла Италию.

— Он был игроком основного состава, — вспоминает старший тренер той команды Дмитрий Хомуха. — От работы с Аязом остались самые положительные впечатления. Он — профессионал с большой буквы, ответственный, очень трудолюбивый игрок. Гулиев выполняет большой объем работы, неуступчив в единоборствах, навязывает борьбу сопернику и поддерживает высокий темп игры. Ему нужно прибавлять с точки зрения организации атакующих действий. Иногда он передерживает мяч. Можно ли сказать, что в том числе благодаря травме Гулиева, стал больше играть Головин? Да, тогда он только появился в команде (полузащитник дебютировал за юношескую сборную чуть меньше, чем за два месяца до старта Евро-2013. — Прим. «СЭ»).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bgr1da4Aqg_/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bgr1da4Aqg_/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bgr1da4Aqg_/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ALLAHU AKBAR! (@ayaz_8_guliev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-23T23:55:20+00:00">23 Мар 2018 в 4:55 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Через два года уже ничто не помешало Гулиеву сыграть на чемпионате Европы U-19. Тогда, летом 2015-м, команда, которую по-прежнему тренировал Хомуха, вышла в плей-офф с первого места в группе с Испанией (3:1), Голландией (0:1) и Германией (2:2), а в полуфинале разгромила греков (4:0). В финале наши футболисты вновь встретились с испанцами, которым на этот раз уступили — 0:2. Впрочем, серебро — тоже отличный результат. Впоследствии Гулиев выступал за молодежную сборную России, где был основным игроком.

Прорывной год в «Ростове»

Хорошо показав себя в «Анжи», во второй части сезона-2017/18 Гулиев пошел на повышение, получив новое арендное приглашение. На этот раз от «Ростова». До лета перед ЧМ-2018 он играл нечасто (шесть матчей, всего один полный), но сумел убедить тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным, что может быть полезен команде. Во второй половине 2018-го он раскрылся по-настоящему — 15 матчей, один гол (красивым обводящим ударом в ворота «Енисея») и две результативные передачи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BoNIkdSlPC3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BoNIkdSlPC3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BoNIkdSlPC3/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ALLAHU AKBAR! (@ayaz_8_guliev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-26T21:57:01+00:00">26 Сен 2018 в 2:57 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— За последние год-полтора он прилично прибавил, когда сначала перешел в аренду в «Анжи» и начал играть в премьер-лиге, а потом, конечно, в «Ростове». Он стал более зрелым игроком, — так оценил прогресс Гулиева бывший тренер российской молодежки Евгений Бушманов. — Что до сильных сторон Аяза, то, во-первых, он техничный. У него достаточно сложно отобрать мяч, он его хорошо контролирует. Он силен в единоборствах, обладает хорошим, поставленным ударом как с правой, так и с левой ноги. В отборе достаточно хорошо играет. За последний год также прибавил в плане тактики. Ему нужна стабильность. Плюс, нужно улучшать свои сильные качества.

Перспективы в «Спартаке»

Информация о возвращении Гулиева в «Спартак» привела к тому, что в сети стали публиковать старые снимки игрока с владельцем клуба Леонидом Федуном. Первый из них, на котором босс красно-белых приобнял футболиста, был сделан в 2009 году, а второй — в 2015-м на церемонии награждения «Спартака-2». Последний кадр более официален: вместо объятий — рукопожатие. Аяза в шутку прозвали любимчиком Федуна.

Понятно, что место в основе «Спартака» Гулиеву не гарантировано. Даже учитывая, что клуб покинули Роман Еременко с Ивелином Поповым, а Артем Тимофеев и Джано Ананидзе проведут вторую половину сезона в аренде в «Крыльях Советов».

Учитывая то, что Аяз способен закрыть несколько позиций в центре поля, то бороться за место в составе ему предстоит с Денисом Глушаковым, Романом Зобниным, Михаилом Игнатовым, Фернанду и Наилем Умяровым. Именно этих центральных хавбеков Кононов взял на первый сбор в ОАЭ. Ожидается, что Гулиев присоединится к команде совсем скоро. Отпуск он провел далеко не так, как большинство футболистов — Аяз совершил хадж в Мекку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Br7ANcxFKdf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Br7ANcxFKdf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Br7ANcxFKdf/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ALLAHU AKBAR! (@ayaz_8_guliev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-28T07:03:13+00:00">27 Дек 2018 в 11:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тренеры, работавшие с Гулиевым, оценивает перспективы полузащитника в «Спартаке», как хорошие.

Григорьянц: «Ему нужно доверие. Иногда его эмоциональность можно перепутать с недисциплинированностью. Но на самом деле он исключительно дисциплинированный парень. Есть ли в “Спартаке” игроки, обладающие такой же быстротой как Аяз Гулиев? Он — уникальный игрок!».

Хомуха: «Не вижу никаких проблем, чтобы не стать игроком основного состава».

Бушманов: «Думаю, Аяз готов как минимум конкурировать за место в старте».

Гулиев — замена Глушакову?

Сейчас, безусловно, Кононов делает ставку на Глушакова. Не через сезон, а может быть и раньше, его место на поле должен занять более молодой игрок. Например, Гулиев. Бывшие тренеры Аяза отмечают, что функционал позволяет ему играть на нескольких позициях в полузащите.

Григорян: «Вопрос провокационный! По двум причинам. Первая — я по-прежнему считаю Дениса одной из сильнейших “восьмерок”, классических центральных полузащитников, в российском футболе. Вторая — я желаю Глушакову доказать всем, кто в нем сомневается, свою состоятельность. Гулиев же одинаково эффективен и в атаке, и в обороне. Лично я думаю, что если речь пойдет о схеме 4−3−3, Гулиев — ярко выраженный инсайд, box to box (от штрафной до штрафной. — англ.). Он сочетает в себе атакующие и оборонительные качества, мобилен».

Хомуха: «Не зря “Спартак” вернулся к его кандидатуре, учитывая ту игру, которую он показывает в “Ростове”. На сегодняшний день он ни в чем не уступает Глушакову! В зависимости от того, кто будет нижним опорным полузащитником, ведь Кононов использует атакующую модель 4−3−3. Если Фернанду будет играть опорного, тогда на позиции одного из двух игроков под нападающими».

Бушманов: «Думаю, что он способен заменить Глушакова. Скорее, в ближайшей перспективе. Хотя, время покажет, может быть, уже и сейчас. Что касается позиции на поле, это будет зависеть от выбранной схемы. Но, в принципе, Аяз — достаточно универсальный футболист. Может сыграть и опорного полузащитника, и инсайда. На мой взгляд, он одинаково хорошо может действовать как на позиции второго опорника (например, при схеме 4−2−3−1), так и инсайда (при расстановке 4−3−3)».

«Об уходе из “Спартака” ни капли не жалею»

Гулиев в конце сентября 2018 года дал яркое интервью корреспонденту «СЭ» Виталию Айрапетову. Приводим главные цитаты.

(о родном клубе) «Я вырос в “Спартаке” и хотел там играть. Но если меня там не видели, что мне оставалось? За дубль что ли выступать? Сейчас я в “Ростове”. Мне здесь все нравится».

(о Массимо Каррере) «С ним я ни разу не разговаривал. Вернее, он со мной. Мне было бы некорректно подойти первым. <…> Может быть, он такой человек, который считает, что не нужно разговаривать с игроками, на которых он не рассчитывает. Да, похоже, он меня не видел в «Спартаке».

(о Денисе Глушакове) «Конечно, мне нравится его самоотдача и поставленный удар. Но я не называл его своим кумиром <…> Что с ним стало? Я же не нахожусь внутри “Спартака”. Не знаю…».

(об уходе из «Спартака») «Ни капельки не жалею. Наоборот, только рад. В “Ростове” меня ждали, верили, что могу здесь заиграть. Для любого футболиста эта очень важно. Сейчас я пытаюсь оправдать это доверие».