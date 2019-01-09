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12:27 (мск), источник: Р-Спорт

Спортивный арбитражный суд 28 марта рассмотрит дело «Рубина» и УЕФА

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу казанского футбольного клуба «Рубин» и УЕФА состоится 28 марта, сообщается на сайте суда.

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УЕФА в октябре объявил, что «Рубин» не сможет принять участие в одном розыгрыше Лиги Европы или Лиги чемпионов, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров. Такое решение принято в связи с несоблюдением «Рубином» условий мирового соглашения, заключенного в связи с нарушением клубом правил финансового fair play.

Также CAS 14 марта рассмотрит дело, где с одной стороны выступает «Рубин», с другой — экс-игрок казанского клуба Денис Ткачук и Российский футбольный союз (РФС).

Ткачук перешел в «Рубин» в январе 2016 года из санкт-петербургского «Зенита». По окончании контракта в июне 2017 года он покинул казанский клуб, после чего на правах свободного агента стал футболистом самарских «Крыльев Советов». В июле 2018 года РФС обязал «Рубин» выплатить Ткачуку задолженность по премиальным за сезон-2016/17.

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