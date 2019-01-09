Спортивный арбитражный суд 28 марта рассмотрит дело «Рубина» и УЕФА

УЕФА в октябре объявил, что «Рубин» не сможет принять участие в одном розыгрыше Лиги Европы или Лиги чемпионов, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров. Такое решение принято в связи с несоблюдением «Рубином» условий мирового соглашения, заключенного в связи с нарушением клубом правил финансового fair play.

Также CAS 14 марта рассмотрит дело, где с одной стороны выступает «Рубин», с другой — экс-игрок казанского клуба Денис Ткачук и Российский футбольный союз (РФС).