Спортивный арбитражный суд 28 марта рассмотрит дело «Рубина» и УЕФА
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу казанского футбольного клуба «Рубин» и УЕФА состоится 28 марта, сообщается на сайте суда.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу казанского футбольного клуба «Рубин» и УЕФА состоится 28 марта, сообщается на сайте суда.
УЕФА в октябре объявил, что «Рубин» не сможет принять участие в одном розыгрыше Лиги Европы или Лиги чемпионов, если в течение двух ближайших сезонов получит право выступить в одном из этих турниров. Такое решение принято в связи с несоблюдением «Рубином» условий мирового соглашения, заключенного в связи с нарушением клубом правил финансового fair play.
Также CAS 14 марта рассмотрит дело, где с одной стороны выступает «Рубин», с другой —
Ткачук перешел в «Рубин» в январе 2016 года из