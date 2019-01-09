Кононов избавляется от «багажа Карреры». Клуб только за

Источник: Чемпионат.com

Массовые расторжения контрактов в «Спартаке» сразу после Нового года только на первый взгляд могут показаться неожиданными, хаотичными и бессистемными. На самом деле логика в них прослеживается, и довольно чётко. Новый тренер — с подсказки ли работодателя или по собственному желанию, вопрос второй — при первой удобной возможности затеял большую чистку состава. Нет ничего удивительного, что первыми под сокращение попали протеже его предшественника, чьи входящие трансферы изначально вызывали у окружающих сомнения и с кем разорвать трудовые отношения было проще всего. И банально дешевле.

Из шестёрки игроков основной обоймы «Спартака», временно или насовсем покинувших Тарасовку, половину позволительно квалифицировать как «людей Карреры». Не в том смысле, что они за Массимо и в огонь, и в воду пойдут, нет. Но все они — и Самедов, и Петкович, и Ерёменко — стали красно-белыми с благословения Карреры.

При большом желании в этот кружок можно добавить молодого Пантелеева, отправленного в Казань — поскольку в основе «Спартака» Владислав дебютировал при «алленаторе». Но мешать в одну кучу выращенных клубом парней и купленных/приглашённых по просьбе или рекомендации Мистера исполнителей как минимум странно. Вот и не будем этого делать. Тем более что полноценных трансферов, как «входящих», так и «исходящих», «Спартак» за это время совершил достаточно.

Взяв за точку отсчёта 17 августа 2016 года (в этот день итальянский тренер избавился от приставки «и. о.» в должности), мы насчитаем почти полтора десятка приобретений игроков под основу. Не все из них, судя по истории с Селиховым, согласовывались с главным тренером, но большинство — точно.

«Спартак» капитально усилил состав летом 2016-го, но основные покупки — и Ещенко, и Фернандо, и Зобнина — были сделаны ещё «под Аленичева». Каррера в качестве главного тренера добрал «на флажке» заявочного периода бразильского защитника Маурисио — с тем, чтобы через полгода задвинуть в глухой запас. Весну-2017 Маурисио безвылазно просидел на «банке» и, несмотря на первый в жизни титул, с противоречивыми эмоциями вернулся обратно в Италию.

Не менее впечатляющую закупку «Спартак» произвёл в следующее «окно». Все — абсолютно все — новички (Луис Адриано, Джикия, Самедов, Селихов) гармонично влились в коллектив и внесли вклад, кто больший, кто меньший, в добычу долгожданного золота. Зимой-2017/18 клуб сработал на трансферном рынке практически безупречно.

Даже внушительная зарплата Луиса Адриано не вызывала у болельщиков раздражения — нападающий её добросовестно отрабатывал голами и передачами.

Казалось, «Спартак» выработал наконец оптимальную селекционную схему: Каррера заказывает — Трабукки договаривается — Федун оплачивает (по крайней мере, так она выглядела со стороны, для непосвящённого в клубные нюансы наблюдателя). Но уже ближайшее лето поставило её эффективность под сомнение. Его «Спартак», на контрасте с зимой-2017, провалил. Из четвёрки следующих креатур итальянского тандема толком не заиграл никто. Если арендованный у «Челси» Пашалич хотя бы изредка приносил «Спартаку» пользу, то смысл приобретения Тигиева с Петковичем так и остался загадкой. Бесплатность серба — это, извините, не аргумент. Применительно к клубу-чемпиону он и вовсе звучит как насмешка.

Отдельная история — Педро Роша. Купить футболиста в 8 раз дороже его рыночной стоимости (1,5 млн) и посадить на лавку — это совсем уж извращённый «бизнес по-русски». Если кто-то от этой сделки и выиграл (а как иначе?), то уж точно не «Спартак». Ни клуб, ни команда.

Впредь столь явных трансферных ляпов «Спартак» себе не позволял, но и безоговорочных селекционных побед не одерживал. Максимович приехал и уехал; Жиго, только начав оправдывать вложения, тяжело сломался; нестабильный Ханни по сей день не составил о себе целостного представления. При этом двое последних стоили «Спартаку» немалых денег — по 8 млн евро каждый. Расходы автоматически подразумевали определённую спортивную отдачу.

В Ерёменко «Спартак» уже официально разуверился — спустя 3 месяца после дебюта полузащитника в красно-белой майке. На Ташаева ещё надеется, но как сильно — непонятно. Сказать, что Каррера тут не при чём — значит, слукавить. Он эти трансферы инициировал (как минимум — одобрял), и он как главный тренер футболистов готовил. Значит, где-то недоработал, чего-то не предусмотрел. Возможно, опыта не хватило.

Допускаю, что у Олега Кононова Роман обрёл бы себя, может, даже заиграл бы, как прежде. Но в данном случае стремление клуба поскорее развязаться с наследием бывших «серых кардиналов» перевесило и сугубо спортивные, и экономические соображения. Вместо того чтобы попытаться заработать на уходящих хотя бы какие-то, пусть даже чисто символические деньги, «Спартак» отпустил их досрочно, а кого-то ещё и с щедрым выходным пособием — лишь бы побыстрее избавиться.