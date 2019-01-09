Защитник БАТЭ Володько и полузащитник «Анжи» Савичев будут на просмотре в тульском «Арсенале»

Как сообщает страница болельщиков «Арсенала» Вконтакте, на просмотр с командой отправятся защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник «Анжи» Константин Савичев и нападающий курского «Авангарда» Роман Минаев.

1 0—11 января команда пройдет медосмотр в Москве, а затем отправится на сбор в Турцию. Первый сбор пройдет с 12 по 23 января, второй 27 января по 8 февраля, третий — 12 по 22 февраля.