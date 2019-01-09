Защитник БАТЭ Володько и полузащитник «Анжи» Савичев будут на просмотре в тульском «Арсенале»
Тульский «Арсенал» вскоре начнет подготовку ко второй части сезона. Стало известно, какие футболисты будут на просмотре в команде.
Тульский «Арсенал» вскоре начнет подготовку ко второй части сезона. Стало известно, какие футболисты будут на просмотре в команде.
Как сообщает страница болельщиков «Арсенала» Вконтакте, на просмотр с командой отправятся защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник «Анжи» Константин Савичев и нападающий курского «Авангарда» Роман Минаев.
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Расписпание товарищеских матчей:
19 января. «Арсенал» — «Пакш» (Венгрия).
23 января. «Арсенал» — «Ягеллония» (Польша).
31 января. «Арсенал» — «Младость» (Сербия).
8 февраля. «Арсенал» — «Кальмар» (Швеция).
18 февраля. «Арсенал» — Кайрат (Казахстан).