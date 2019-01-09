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14:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Защитник БАТЭ Володько и полузащитник «Анжи» Савичев будут на просмотре в тульском «Арсенале»

Тульский «Арсенал» вскоре начнет подготовку ко второй части сезона. Стало известно, какие футболисты будут на просмотре в команде.

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Как сообщает страница болельщиков «Арсенала» Вконтакте, на просмотр с командой отправятся защитник БАТЭ Максим Володько, полузащитник «Анжи» Константин Савичев и нападающий курского «Авангарда» Роман Минаев.

10—11 января команда пройдет медосмотр в Москве, а затем отправится на сбор в Турцию. Первый сбор пройдет с 12 по 23 января, второй 27 января по 8 февраля, третий — 12 по 22 февраля.

Расписпание товарищеских матчей:

19 января. «Арсенал» — «Пакш» (Венгрия).

23 января. «Арсенал» — «Ягеллония» (Польша).

31 января. «Арсенал» — «Младость» (Сербия).

8 февраля. «Арсенал» — «Кальмар» (Швеция).

18 февраля. «Арсенал» — Кайрат (Казахстан).

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