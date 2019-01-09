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14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак ответил болельщику, спросившему, когда «Зенит» начнёт играть в футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в «Инстаграме» пообщался с болельщиком на тему игрового стиля команды в нынешнем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Один из поклонников сине-бело-голубых обратился в комментариях к специалисту, написав такое сообщение: «Сергей Богданович, когда начнём в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?»

Семак ответил на вопрос следующим образом: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат».

Напомним, Семак возглавил «Зенит» минувшим летом, перейдя в петербургский клуб из «Уфы». После 17 туров сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 34 очка и на одно очко опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара».

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