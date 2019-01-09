Семак ответил болельщику, спросившему, когда «Зенит» начнёт играть в футбол
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в «Инстаграме» пообщался с болельщиком на тему игрового стиля команды в нынешнем сезоне.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в «Инстаграме» пообщался с болельщиком на тему игрового стиля команды в нынешнем сезоне.
Один из поклонников
Семак ответил на вопрос следующим образом: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат».
Напомним, Семак возглавил «Зенит» минувшим летом, перейдя в петербургский клуб из «Уфы». После 17 туров