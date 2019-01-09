СМИ: Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге»
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ивуарийский полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Идрисса Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщает португальское издание O Jogo.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ивуарийский полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Идрисса Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщает португальское издание O Jogo.
В ближайшее время 20-летний игрок должен прилететь в столицу Португалии для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит около двух миллионов евро.
Думбия перешел в «Ахмат» в июне, подписав пятилетний контракт. На его счету 16 матчей и 1 гол в РПЛ.