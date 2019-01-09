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16:51 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Ивуарийский полузащитник грозненского футбольного клуба «Ахмат» Идрисса Думбия продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге», сообщает португальское издание O Jogo.

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В ближайшее время 20-летний игрок должен прилететь в столицу Португалии для прохождения медосмотра и подписания контракта. Сумма трансфера составит около двух миллионов евро.

Думбия перешел в «Ахмат» в июне, подписав пятилетний контракт. На его счету 16 матчей и 1 гол в РПЛ.

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