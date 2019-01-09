Как впишется в «Спартак» Гулиев. Чем он лучше остальных

Источник: Спорт-Экспресс

Вокруг трансфера Гулиева разговоры ходили всю зиму. Иногда казалось, что «Спартак» возвращает Промеса, а не 22-летнего воспитанника, от которого сам же и отказался. Нет, признавать промахи и оперативно их исправлять — дело хорошее, но есть мнение, что ажиотаж, связанный с этим переходом, несколько искусственный. Делать сейчас из Гулиева спасителя — поспешная затея.

Как Гулиев впишется в «Спартак»? С кем составит связку? Как будут использоваться его сильные качества — в первую очередь, взрывная скорость и умение обыграть один в один? Пока что наверняка ответить на эти вопросы невозможно.

«Спартак» только прилетел в ОАЭ на первый сбор, Кононов фактически едва начал полноценную работу. А сравнивать Гулиева с конкурентами по матчам «Ростова» — не очень корректно. Другие партнеры, другой стиль игры, другое отношение соперников.

Я смотрю на его статистику, которая местами впечатляет, но не понимаю, какое это имеет отношение к нынешнему «Спартаку», где все надо доказывать заново.

Гулиев в чемпионате России сезона-2018/19 | Источник: Спорт-Экспресс

Даже в рамках «Ростова» Гулиев не стабилен в своих показателях. Все зависело от соперников. К примеру, в матчах с «Оренбургом» и «Динамо» у него выдающийся показатель по обводкам — Wyscout насчитал по 17 попыток (из них успешных — 14 и 15). Зобнин, играющий на той же позиции в «Спартаке», никогда в этом сезоне столько не набирал, его рекорд — 9 попыток при трех удачных в матче с «Рубином». Даже технарь Ханни в этом смысле уступает Гулиеву.

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Но вот берем очное противостояние, «Спартак» — «Ростов» (0:1 на «Открытии»), и уже не так сверкает Гулиев на фоне соперника. Зобнин в матче с «Ростовом» сделал 72 передачи, из них 65 точных, предпринял 7 обводок (4 успешные). А Гулиев в той же игре совершил 24 паса (19 точных) и 2 обводки.

«Ростов» все равно победил, победный гол после контратаки забил другой экс-спартаковец Зуев, но речь — лишь о личных показателях. В матчах с сильными соперниками («Локо», «Краснодар», «Зенит) цифры у Гулиева посредственные. По тем же обводкам или ударам в створ.

Прямо сейчас он бы вряд ли вышел в стартовом составе. Если, конечно, не покажет чего-то сверхъестественного на сборах. Но пока (подчеркну в теории) стартовый состав на весну выглядит так:

Селихов — Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Фернанду, Глушаков, Ханни — Зе Луиш, Луиз Адриану.

Гулиев в чемпионате России сезона-2018/19 | Источник: Спорт-Экспресс

Гулиев — усиление со скамейки, так же, как Ломовицкий, Ташаев, Мельгарехо, Педро Роша, Игнатов и прочая талантливая молодежь.

В перспективе Гулиев, наверное, мог бы заменить Глушакова. Капитан, очевидно, исчерпал функциональный ресурс, но важен как консолидирующий фактор и некое знамя, вокруг которого Кононов объединяет команду. Как долго это будет работать, непонятно. На первых порах работало.

Гулиев со своими качествами оживил бы тройку полузащиты, дал бы объем и по беговой работе, и по единоборствам (хотя в качестве борьбы Гулиеву надо прибавлять, даже по сравнению с нынешним Глушаковым). С теми, кто ниже классом, хавбек мог бы даже сверкать. Но стабильности и качества на фоне сильных соперников игроку не хватает — а «Спартаку"-то важно брать очки у прямых конкурентов.

Что ж, подождем сборов. У Кононова много интересной работы.