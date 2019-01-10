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09:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева

Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе — единственным легионером стал японец Такума Нисимура. Также отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам на несколько дней позже.

По итогам первой части сезона ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» — 4 очка. Первый официальный матч в 2019 году армейцы проведут в начале марта в 18-м туре РПЛ в Туле против «Арсенала». (Андрей Михайлов).

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