ЦСКА отправился на первый сбор без Акинфеева
Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона.
Игроки и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Аликанте, откуда команда переедет в Кампоамор, где начнет подготовку ко второй части сезона.
Из Москвы в Испанию отправились не все игроки, которые примут участие в сборе — единственным легионером стал японец Такума Нисимура. Также отметим, что капитан армейцев Игорь Акинфеев присоединится к одноклубникам на несколько дней позже.
По итогам первой части сезона ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. Отставание от идущего первым «Зенита» — 4 очка. Первый официальный матч в 2019 году армейцы проведут в начале марта в 18-м туре РПЛ в Туле против «Арсенала». (Андрей Михайлов).