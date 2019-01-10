Мигел Кардозу: Отвёз в Португалию водки. И ещё отвезу

Источник: Чемпионат.com

Мы с Мигелом Кардозу встретились на базе в Новогорске. Португалец живёт неподалеку — в пяти минутах на машине. Рядом с Самба Соу и Теттехом. 24-летний нападающий перешёл в «Динамо» ещё летом, но только теперь дал первое интервью.

— Я сидел дома, когда мне позвонил агент со словами: «Тобой интересуется «Динамо». Это было в августе. Переговоры продвигались активно, и клубы договорились между собой. Для меня этот трансфер стал привилегией, поводом для гордости.

— До этого звонка знали о существовании «Динамо»?

— Конечно! За него выступали многие португальцы. Клуб участвовал в еврокубках. Я полез в интернет — глянул фотографии базы и стадиона. Особо ни с кем не советовался. Понимал: надо переходить.



— В Португалии вы прославились благодаря дублю в ворота «Бенфики». Тем матчем обратили на себя внимание «Динамо»?

— Это был славный матч, но из-за одной игры «Динамо» меня точно не купило бы. Длительный отрезок всегда показательнее.



— Российский парень из академии «Вильярреала» говорил, что в Испании все воспринимают Россию как место, где футболистам платят огромные деньги. Для португальцев Россия всё равно что Саудовская Аравия или Китай?

— Да, российская лига — чемпионат, в котором приличное финансирование. В Португалии нет такого. Но инфраструктура в РПЛ тоже на очень высоком уровне — это для меня стало приятным открытием.

— После вашей продажи «Тондела» сделала официальное заявление: «…Спасибо Мигелу Кардозу. Благодаря его трансферу в Россию мы заработали приличные деньги…» Годовой бюджет обеспечили?

— Не настолько, но для скромного клуба это была большая сделка. Не каждый день клубы уровня «Тонделы» продают футболистов в «Динамо».



— У «Тонделы» стадион на 5 тысяч человек — почти столько же людей проживает в одноименном городке.

— Точнее, в вилле. В клубе абсолютно семейная атмосфера. Сотрудники — жители города. Чувствовалась аутентичная мистика. Постоянно пересекались на улицах с фанатами, общались с ними после игр.

«Играл с Жоаозиньо в Португалии»

— В «Динамо» после игр фанаты и футболисты вместе поют.

— Я немного удивился, когда столкнулся с этим вживую. Здорово, что результат не сказывается на традиции. Победа или поражение — мы всегда вместе. С первого раза я не уловил ритм мелодии, но со второго уже хлопал в такт.

— Как вас встретили в команде?

— Меня представили на тренировке. Я приехал на той неделе, когда команда готовилась к встрече с «Оренбургом». До игры оставалось мало времени. Два занятия, и меня уже выпустили на поле в конце матча. Было приятно увидеть баннер болельщиков в мою поддержку.

— В какой момент поняли, что с главным тренером «Динамо» можете говорить на одном языке?

— Ещё до перехода узнал. Хохлов играл в Испании, как и я. К тому же испанский похож на португальский. Тренер помогает мне адаптироваться. Хохлов вообще близок к игрокам — так намного проще работать. Ещё много общаюсь с Жоаозиньо, само собой. Бывает вместе ходим ужинать.



— В «Тонделе» вы ведь тоже играли с Жоаозиньо?

— Да, но то другой Жоаозиньо. Кстати, моя жена — крёстная его дочери.



— Жоаозиньо из «Динамо» — 11-й ребёнок в семье. У него семь братьев и три сестры. А у вас большая семья?

— Поменьше: одна сестра и два брата. Мама — бухгалтер, отец — дизайнер зданий. Как бы это объяснить… Архитектор делает проект, а потом в работу вступает мой отец.



— Между чемпионатами России и Португалии куча отличий. На что обратили внимание первым делом?

— Население всей Португалии меньше, чем Москвы. Из Тонделы мы добирались час до Порту и два с половиной — до Лиссабона. И всё на автобусе! А здесь выезды на самолёте. Мы же в Португалии летали только на острова.

— К кому?

— Сейчас в чемпионате три команды с островов: «Маритиму», «Насьонал» и «Санта-Клара».

— А в плане футбола — в чём отличие между чемпионатами?

— РПЛ — более сбалансированная лига. В Португалии есть 3−4 команды, а все остальные им сильно уступают.



— Четыре? «Порту», «Бенфика», «Спортинг» и…

— «Брага» сейчас в порядке. В России футбол интенсивнее, а в Португалии больше внимания уделяется технике и тактике. А ещё у меня на родине очень редко играют в пять защитников.

— Ваш переезд был осложнён тем, что жена была беременна. В такой ситуации не тяжело решиться на смену страны?

— Да, Катарина уже на восьмом месяце. У нас будет мальчик. Назвали Сантьягу. Конечно, жене было бы комфортнее всё время оставаться в Португалии, но она провела октябрь со мной в России, а затем вернулась домой. Хотя у нас и в Москве не было проблем — здесь ходили на осмотры и консультации.

— Вы слышали, что у Португалии были колонии не только в Азии, Африке, Америке, но и в «Динамо»?

— Да-да. Правда, там вроде не у всех сложилось. Хотя Данни много лет отыграл в России. Вот ориентир для меня.

— Главное, чтобы у вас в «Динамо» не получилось, как у Тьяго Силвы.

— А он тоже был в «Динамо»? Не знал.

— Каково это — сделать голевую передачу на «Камп Ноу» и лишить очков «Барселону»?

— Особенное ощущение. Это ведь был мой дебют за «Депортиво» в чемпионате Испании. Тем более в 2015-м я был ещё моложе — 21 год.

— Тот матч изменил что-то в вашей жизни?

— Да, открыл двери в какой-то степени. Ко мне моментально возросло внимание — журналы, интервью… Но у меня голова не закружилась. Спасибо моей семье и школе за воспитание — я всегда оставался скромным, не отрывался от земли и продолжал трудиться.