Мигел Кардозу: Отвёз в Португалию водки. И ещё отвезу
Вингер «Динамо» — о том, как отдавал голевую передачу на «Ноу Камп» и каково переезжать в Россию с беременной женой.
Вингер «Динамо» — о том, как отдавал голевую передачу на «Ноу Камп» и каково переезжать в Россию с беременной женой.
Мы с Мигелом Кардозу встретились на базе в Новогорске. Португалец живёт неподалеку — в пяти минутах на машине. Рядом с Самба Соу и Теттехом. 24-летний нападающий перешёл в «Динамо» ещё летом, но только теперь дал первое интервью.
— Я сидел дома, когда мне позвонил агент со словами: «Тобой интересуется «Динамо». Это было в августе. Переговоры продвигались активно, и клубы договорились между собой. Для меня этот трансфер стал привилегией, поводом для гордости.
— До этого звонка знали о существовании «Динамо»?
— Конечно! За него выступали многие португальцы. Клуб участвовал в еврокубках. Я полез в интернет — глянул фотографии базы и стадиона. Особо ни с кем не советовался. Понимал: надо переходить.
— В Португалии вы прославились благодаря дублю в ворота «Бенфики». Тем матчем обратили на себя внимание «Динамо»?
— Это был славный матч, но
— Российский парень из академии «Вильярреала» говорил, что в Испании все воспринимают Россию как место, где футболистам платят огромные деньги. Для португальцев Россия всё равно что Саудовская Аравия или Китай?
— Да, российская лига — чемпионат, в котором приличное финансирование. В Португалии нет такого. Но инфраструктура в РПЛ тоже на очень высоком уровне — это для меня стало приятным открытием.
— После вашей продажи «Тондела» сделала официальное заявление: «…Спасибо Мигелу Кардозу. Благодаря его трансферу в Россию мы заработали приличные деньги…» Годовой бюджет обеспечили?
— Не настолько, но для скромного клуба это была большая сделка. Не каждый день клубы уровня «Тонделы» продают футболистов в «Динамо».
— У «Тонделы» стадион на 5 тысяч человек — почти столько же людей проживает в одноименном городке.
— Точнее, в вилле. В клубе абсолютно семейная атмосфера. Сотрудники — жители города. Чувствовалась аутентичная мистика. Постоянно пересекались на улицах с фанатами, общались с ними после игр.
— В «Динамо» после игр фанаты и футболисты вместе поют.
— Я немного удивился, когда столкнулся с этим вживую. Здорово, что результат не сказывается на традиции. Победа или поражение — мы всегда вместе. С первого раза я не уловил ритм мелодии, но со второго уже хлопал в такт.
— Как вас встретили в команде?
— Меня представили на тренировке. Я приехал на той неделе, когда команда готовилась к встрече с «Оренбургом». До игры оставалось мало времени. Два занятия, и меня уже выпустили на поле в конце матча. Было приятно увидеть баннер болельщиков в мою поддержку.
— В какой момент поняли, что с главным тренером «Динамо» можете говорить на одном языке?
— Ещё до перехода узнал. Хохлов играл в Испании, как и я. К тому же испанский похож на португальский. Тренер помогает мне адаптироваться. Хохлов вообще близок к игрокам — так намного проще работать. Ещё много общаюсь с Жоаозиньо, само собой. Бывает вместе ходим ужинать.
— В «Тонделе» вы ведь тоже играли с Жоаозиньо?
— Да, но то другой Жоаозиньо. Кстати, моя жена — крёстная его дочери.
— Жоаозиньо из «Динамо» — 11-й ребёнок в семье. У него семь братьев и три сестры. А у вас большая семья?
— Поменьше: одна сестра и два брата. Мама — бухгалтер, отец — дизайнер зданий. Как бы это объяснить… Архитектор делает проект, а потом в работу вступает мой отец.
— Между чемпионатами России и Португалии куча отличий. На что обратили внимание первым делом?
— Население всей Португалии меньше, чем Москвы. Из Тонделы мы добирались час до Порту и два с половиной — до Лиссабона. И всё на автобусе! А здесь выезды на самолёте. Мы же в Португалии летали только на острова.
— К кому?
— Сейчас в чемпионате три команды с островов: «Маритиму», «Насьонал» и «Санта-Клара».
— А в плане футбола — в чём отличие между чемпионатами?
— РПЛ — более сбалансированная лига. В Португалии есть 3−4 команды, а все остальные им сильно уступают.
— Четыре? «Порту», «Бенфика», «Спортинг» и…
— «Брага» сейчас в порядке. В России футбол интенсивнее, а в Португалии больше внимания уделяется технике и тактике. А ещё у меня на родине очень редко играют в пять защитников.
— Ваш переезд был осложнён тем, что жена была беременна. В такой ситуации не тяжело решиться на смену страны?
— Да, Катарина уже на восьмом месяце. У нас будет мальчик. Назвали Сантьягу. Конечно, жене было бы комфортнее всё время оставаться в Португалии, но она провела октябрь со мной в России, а затем вернулась домой. Хотя у нас и в Москве не было проблем — здесь ходили на осмотры и консультации.
— Вы слышали, что у Португалии были колонии не только в Азии, Африке, Америке, но и в «Динамо»?
—
— Главное, чтобы у вас в «Динамо» не получилось, как у Тьяго Силвы.
— А он тоже был в «Динамо»? Не знал.
— Каково это — сделать голевую передачу на «Камп Ноу» и лишить очков «Барселону»?
— Особенное ощущение. Это ведь был мой дебют за «Депортиво» в чемпионате Испании. Тем более в 2015-м я был ещё моложе — 21 год.
— Тот матч изменил
— Да, открыл двери в
— Почему тогда за «Депортиво» провели лишь 41 минуту?
— Это вопрос, на который у меня до сих пор нет ответа. После матча с «Барселоной» говорили, что у меня будет много игрового времени. Однако вскоре меня отдали в аренду португальскому «Униау Мадейра».
— Недавно игроки «Динамо» фотографировались на календарь и партнёры вас подкалывали, мол, зачем вам столько геля для волос.
— Это не гель, а лак.
— Сейчас куча всяких штук для волос — гель, лак, глина, воск…
— Мне больше нравится гель. Не знаю, лучше ли он, просто я к нему привык.
— Играя в футбол, можно испортить причёску?
— Мою — нет. У меня не настолько длинные волосы. Пробью головой — форма не изменится.
— И последнее. Что родственники просили привезти из России?
— Водку и