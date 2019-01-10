ЦСКА подтвердил, что А. Эрнандес продолжит выступления за «армейцев»

Источник: РИА "Новости"

Ранее агент Пабло Бентанкур, который представляет интересы Эрнандеса, в интервью «Чемпионату» сообщил, что форвард не покинет московский клуб зимой.

«Руководству “армейского” клуба удалось достичь соглашения с игроком и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества. Уже сегодня Абель, пропустивший большую часть первой половины сезона из-за травмы, вместе с командой начнёт работу на сборах в Кампоаморе», — говорится на официальном сайте красно-синих.

Ранее 28-летний игрок выступал за итальянский «Палермо», английский «Халл Сити», а также уругвайские «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль».