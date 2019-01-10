ЦСКА подтвердил, что А. Эрнандес продолжит выступления за «армейцев»
Московский ЦСКА объявил, что уругвайский форвард Абель Эрнандес продолжит выступления за
Московский ЦСКА объявил, что уругвайский форвард Абель Эрнандес продолжит выступления за
Ранее агент Пабло Бентанкур, который представляет интересы Эрнандеса, в интервью «Чемпионату» сообщил, что форвард не покинет московский клуб зимой.
«Руководству “армейского” клуба удалось достичь соглашения с игроком и его представителями об условиях дальнейшего сотрудничества. Уже сегодня Абель, пропустивший большую часть первой половины сезона
Ранее 28-летний игрок выступал за итальянский «Палермо», английский «Халл Сити», а также уругвайские «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль».
ЦСКА после 17 туров этого сезона Российской