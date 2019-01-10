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13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Кудряшов должен перейти в «Краснодар»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов должен перейти в «Краснодар» в это трансферное окно.

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Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.

31-летний Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел. С 2016 года Кудряшов выступает в составе национальной команды России.

Ранее он уже выступал за «Краснодар» в 2011 году и провёл за клуб девять матчей в чемпионате России.

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