Кудряшов должен перейти в «Краснодар»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов должен перейти в «Краснодар» в это трансферное окно.
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Рубина» Фёдор Кудряшов должен перейти в «Краснодар» в это трансферное окно.
Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.
Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.
31-летний Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской
Ранее он уже выступал за «Краснодар» в 2011 году и провёл за клуб девять матчей в чемпионате России.