Кудряшов должен перейти в «Краснодар»

Сейчас стороны ведут переговоры о переходе, которые находятся на продвинутой стадии.

Ранее сообщалось, что причиной возможного ухода Кудряшова из «Рубина» является его высокая зарплата. Контракт игрока с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2019 года.

31-летний Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел. С 2016 года Кудряшов выступает в составе национальной команды России.