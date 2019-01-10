Текущие события
Футбол. Сборные
8.01
Швеция0
Финляндия1
Футбол. Зарубежный
8.01
Нант2
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
8.01
Амьен0
Анже0
Футбол. Зарубежный
11.01
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
11.01
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Райо Вальекано
Сельта
Все события
Фоторепортажи
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
20Лучшие спортивные фото 2018 года
13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Газизов: Можем облизываться, но не рассматриваем вариант с арендой Зинченко

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в зимнее трансферное окно может вернуться в уфимский клуб.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы очень рады за Сашу, он забил великолепный гол! Следим за его выступлениями и надеемся, что его развитие будет только продолжаться. Его уровень уже намного выше «Уфы», поэтому мы не рассматриваем и не рассматривали вариант с его арендой. Мы можем облизываться, конечно, но мы находимся там, где находимся. К тому же, насколько мне известно, у него и без нас много предложений.

Не скажу, что именно мы воспитали его. Мы были одним из этапов его развития и рады, что этот этап был для него успешным. Руку к его прогрессу приложило много людей: родители, отличные агенты, академия «Шахтёра». Саша должен всем сказать спасибо.

Мы поздравили его и всегда стараемся поддерживать связь. Он любим нашим клубом и болельщиками. Мы считаем его своим и держим за него кулаки. Желаем, чтобы с каждым днём его карьера становилась ярче", — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» летом 2016 года из «Уфы» за € 2 млн. В нынешнем сезоне провёл три матча в чемпионате Англии и отметился результативной передачей.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Зинченко впервые забил за «Сити». Его клуб отгрузил 9 «Бертону»
НХЛ: Никита Кучеров гонится за суперрекордом Могильного
«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл во Франции. И потерял трофей
На чемпионате Европы у Загитовой нет соперниц
«Реал Мадрид» победил в матче 1/8 финала Кубка Испании
Футболист «Динамо»: Отвез в Португалию водки. И еще отвезу
Резцова: Шипулин предал спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь