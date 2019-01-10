РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС

«В четверг 10 января состоялось заседание общего собрания НП “РФПЛ”, на котором приняты следующие решения: … Выдвинуть в кандидаты в состав исполкома РФС Сергея Николаевича Галицкого, Евгения Ленноровича Гинера и Леонида Арнольдовича Федуна», — говорится в сообщении.

Кроме того, делегатом от лиги для участия в отчетно-выборной конференции РФС, назначенной на 22 февраля, выдвинут исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.