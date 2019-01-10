РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская футбольная
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская футбольная
«В четверг 10 января состоялось заседание общего собрания НП “РФПЛ”, на котором приняты следующие решения: … Выдвинуть в кандидаты в состав исполкома РФС Сергея Николаевича Галицкого, Евгения Ленноровича Гинера и Леонида Арнольдовича Федуна», — говорится в сообщении.
Кроме того, делегатом от лиги для участия в
Согласно информации, размещенной на официальном сайте РФС, Гинер входит в состав исполкома РФС.
Ранее пост главы РФС покинул Виталий Мутко, исполняющим обязанности президента организации назначен глава РФПЛ Сергей Прядкин.