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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выдвинула владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, президента столичного ЦСКА Евгения Гинера и президента «Краснодара» Сергея Галицкого в кандидаты в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.

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«В четверг 10 января состоялось заседание общего собрания НП “РФПЛ”, на котором приняты следующие решения: … Выдвинуть в кандидаты в состав исполкома РФС Сергея Николаевича Галицкого, Евгения Ленноровича Гинера и Леонида Арнольдовича Федуна», — говорится в сообщении.

Кроме того, делегатом от лиги для участия в отчетно-выборной конференции РФС, назначенной на 22 февраля, выдвинут исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте РФС, Гинер входит в состав исполкома РФС.

Ранее пост главы РФС покинул Виталий Мутко, исполняющим обязанности президента организации назначен глава РФПЛ Сергей Прядкин.

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