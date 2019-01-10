Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»
Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом.
Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом.
Как сообщает «Интерфакс», в декабре у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% «Спартака». Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%.
До сих пор владельцем 70% «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56% футбольного клуба, — у гражданина РФ. «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну почти в равных долях — с небольшим перевесом в пользу главы «ЛУКОЙЛа».
Нынешним владельцам «Спартак» принадлежит уже 15 лет: в 2003 году клуб был приобретен у Андрея Червиченко, по данным Forbes, за $ 70−90 млн.