Андрей Аршавин: Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— Все решения «Спартака» на данный момент выглядят логичными, — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер». — В уходе Петковича нет ничего удивительного, особенно для тех, кто вырос в «Спартаке». Удивлялись, как он попал туда. Попов не смог реализовать себя так, как он может и умеет. То есть все закономерно.

Джано, еще когда я играл, считался перспективным. Он все перспективный и перспективный, а за «Спартак» по большому счету хорошо не играл, хотя ему уже за 25 лет.