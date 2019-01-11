Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Испанский тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся к работе с футболистами ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Испанский тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся к работе с футболистами ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Гранеро прибыл в расположение армейцев на сборе в испанском Кампоаморе и уже в четверг провел первое занятие с игроками ЦСКА.
В тренировке приняли участие 23 игрока из числа тех, кто прилетел на сбор, а защитник Виктор Васин и нападающий Виталий Жиронкин проводили занятие по индивидуальной программе.
Гранеро покинул ЦСКА в июле 2018 года после восьми лет работы в армейском клубе.
Также специалист с 2015 года работал в сборной России и был в тренерском штабе национальной команды на домашнем чемпионате мира.