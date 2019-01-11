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08:22 (мск), источник: Р-Спорт

Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Испанский тренер по физподготовке Паулино Гранеро вернулся к работе с футболистами ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Гранеро прибыл в расположение армейцев на сборе в испанском Кампоаморе и уже в четверг провел первое занятие с игроками ЦСКА.

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В тренировке приняли участие 23 игрока из числа тех, кто прилетел на сбор, а защитник Виктор Васин и нападающий Виталий Жиронкин проводили занятие по индивидуальной программе.

Гранеро покинул ЦСКА в июле 2018 года после восьми лет работы в армейском клубе.

Также специалист с 2015 года работал в сборной России и был в тренерском штабе национальной команды на домашнем чемпионате мира.

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