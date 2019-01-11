Паулино Гранеро вернулся в ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Гранеро прибыл в расположение армейцев на сборе в испанском Кампоаморе и уже в четверг провел первое занятие с игроками ЦСКА.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В тренировке приняли участие 23 игрока из числа тех, кто прилетел на сбор, а защитник Виктор Васин и нападающий Виталий Жиронкин проводили занятие по индивидуальной программе.

Гранеро покинул ЦСКА в июле 2018 года после восьми лет работы в армейском клубе.