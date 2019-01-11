Агарагимов назначен генеральным директором ФК «Анжи»
ТАСС, 11 января. Абсалутдин Агарагимов утвержден в должности генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает
ТАСС, 11 января. Абсалутдин Агарагимов утвержден в должности генерального директора махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщает
Агарагимов официально приступил к выполнению своих обязанностей 9 января. Ранее пост генерального директора клуба по собственному желанию покинул Олег Флегонтов, работавший в «Анжи» с июня 2018 года.
Агарагимов работает в «Анжи» на протяжении 16 лет. В марте 2011 года он был назначен директором департамента по проведению соревнований, в июле 2018 года стал исполнительным директором «Анжи». С 2011 года являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба, также он осуществлял контроль и исполнение процедуры заявки футболистов. В сезоне-2018/19 осуществлял контроль и исполнение организации домашних матчей команды.
«Анжи» испытывает проблемы с финансированием. В начале сезона руководство клуба обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Как ранее сообщил ТАСС главный тренер клуба Магомед Адиев, «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства Российской
«Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров, набрав 15 очков.