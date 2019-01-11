Агарагимов назначен генеральным директором ФК «Анжи»

Агарагимов официально приступил к выполнению своих обязанностей 9 января. Ранее пост генерального директора клуба по собственному желанию покинул Олег Флегонтов, работавший в «Анжи» с июня 2018 года.

Агарагимов работает в «Анжи» на протяжении 16 лет. В марте 2011 года он был назначен директором департамента по проведению соревнований, в июле 2018 года стал исполнительным директором «Анжи». С 2011 года являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба, также он осуществлял контроль и исполнение процедуры заявки футболистов. В сезоне-2018/19 осуществлял контроль и исполнение организации домашних матчей команды.