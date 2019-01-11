Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за Паредеса

Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Calciomercato Николо Скира. По его словам, хавбек хочет покинуть Россию и может подписать контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

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Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию контракта с Паредесом. Сообщалось, что 24-летний аргентинский хавбек приобретается на замену полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в «Монако».

По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Паредеса составляет 25 миллионов евро.