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13:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за Паредеса

«Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за аргентинского полузащитника Леандро Паредеса.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом в своем Твиттере сообщил журналист Calciomercato Николо Скира. По его словам, хавбек хочет покинуть Россию и может подписать контракт до 2023 года с зарплатой 4,5 миллиона евро в год.

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Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию контракта с Паредесом. Сообщалось, что 24-летний аргентинский хавбек приобретается на замену полузащитнику Франсеску Фабрегасу, который в ближайшее время перейдет в «Монако».

По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Паредеса составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 22 матчах «Зенита», забил четыре гола и отдал пять голевых передач.

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