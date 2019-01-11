Ловчев: Каррера в какой-то момент почувствовал себя хозяином «Спартака»

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
Итальянский специалист в октябре 2018 года был отправлен в отставку со своего поста, новым главным тренером стал Олег Кононов.
«Понимаете, в определенный момент Массимо почувствовал себя настоящим хозяином. И не только в команде. Насколько мне известно, Каррера говорил, чтобы (на тот момент генеральный директор клуба) Сергей Родионов и (вице-президент) Наиль Измайлов не летали в одном самолете с командой на выездные матчи», — написал Ловчев в своем аккаунте в Telegram.
«С некоторых пор главным агентом “Спартака” стал Трабукки, который тесно связан с семьей Еременко. Ведь в “Спартаке” появился не только Роман, но и его брат Сергей. И это неудивительно: Марко стал главным советчиком Карреры, которому, в свою очередь, Леонид Федун в какой-то момент дал карт-бланш. Да, и соответственно добро на подписание Еременко тоже давал владелец клуба. Если тренер, сделавший “Спартак” чемпионом, говорит, что этот игрок ему нужен…», — добавил Ловчев.
Он отмечает, что «история с подписанием братьев Еременко тоже из тех времен, когда Массимо был в силе». «Но теперь его нет, нет Еременко, нет игроков, интересы которых представлял бы Трабукки. Разве что к Адриано он может иметь какое-то отношение», — написал Ловчев.