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15:15 (мск), источник: ТАСС

Тульский «Арсенал» проведет семь контрольных матчей во время тренировочных сборов в Турции

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» проведет семь контрольных матчей в рамках трех тренировочных сборов в турецком Белеке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Первый сбор пройдет с 12 по 23 января. Тульская команда 19 января сыграет с венгерским клубом «Пакш», а 23 января встретится с вице-чемпионом польского чемпионата «Ягеллонией».

Второй сбор команды пройдет с 27 января по 9 февраля. «Арсенал» 31 января проведет матч с сербским клубом «Младост», 4 февраля сыграет с казахстанским «Жетысу», а 8 февраля встретится с шведским «Кальмаром».

В рамках третьего сбора, который пройдет с 13 по 22 февраля, «Арсенал» проведет два спарринга: 15 февраля — с белорусским «Торпедо-БелАЗ», а 18 февраля — с казахстанским «Кайратом».

После 17-го тура чемпионата России «Арсенал» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В первом матче после зимнего перерыва «Арсенал» на домашнем поле сыграет с ЦСКА.

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