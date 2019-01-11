«Ростов» расторг контракт с Артуром Юсуповым
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Артуром Юсуповым.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Артуром Юсуповым.
Как сообщается, донской клуб и 29-летний полузащитник разорвали трудовой договор по обоюдному согласию сторон.
Юсупов перешел в «Ростов» из петербургского «Зенита» в июне 2017 года — сначала на правах аренды, а после на постоянной основе. За донскую команду хавбек провел 29 матчей в чемпионате России, забив 1 мяч.