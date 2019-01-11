Текущие события
Футбол. Сборные
15:00
Финляндия1
Эстония2
Футбол. Сборные
19:45
Швеция
Исландия
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Райо Вальекано
Сельта
Футбол. Зарубежный
12.01
Леганес
Уэска
Все события
Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
20Лучшие спортивные фото 2018 года
15:55 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» расторг контракт с Артуром Юсуповым

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Ростов» на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с футболистом команды Артуром Юсуповым.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается, донской клуб и 29-летний полузащитник разорвали трудовой договор по обоюдному согласию сторон.

Юсупов перешел в «Ростов» из петербургского «Зенита» в июне 2017 года — сначала на правах аренды, а после на постоянной основе. За донскую команду хавбек провел 29 матчей в чемпионате России, забив 1 мяч.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Появилось видео страшной аварии российского пилота 'КАМАЗ-мастер'
Сумасшедший гол 14-летнего форварда из России взорвал Интернет (видео)
В ФК ЦСКА вернулся тренер
Тренер Нурмагомедова: Бой с Макгрегором должен состояться
Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за игрока
Панарину сделали новое заманчивое предложение ради «Коламбуса»
Экс-первый теннисист мира решил завершить карьеру и заплакал
Россиянка может стать первой ракеткой мира после Australian Open
Решение о признании Зубкова чемпионом ОИ-2014 вступило в силу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь