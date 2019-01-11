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19:46 (мск), источник: Р-Спорт

«Ростов» сыграл вничью с «Кукеси» в товарищеском матче на сборе в Турции

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футболисты «Ростова» сыграли вничью с албанским «Кукеси» в первом товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

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Матч, прошедший в пятницу, завершился со счетом 1:1. В составе «Ростова» гол на 17-й минуте забил Александр Гулевский.

Вторая контрольная игра у команды Валерия Карпина на сборе в Турции запланирована на 14 января, соперником российского клуба станет «Спартак» из Трнавы.

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