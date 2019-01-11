«Спартаком» больше не владеет офшорная фирма. У клуба есть тайный акционер
По крайней мере публично.
По крайней мере публично.
Главная новость о московском «Спартаке», не связанная с трансферами или Денисом Глушаковым, — публикация данных о системе владения клубом. Вот как всё выглядит теперь.
«В прошлом году у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% “Спартака”. Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО “Спорт-Холдинг” с 47,44% в капитале и АО “Капитальные активы”, у которого 22%».
До сих пор владельцем 70 процентов «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56% футбольного клуба — у гражданина РФ. «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну.
Теперь ещё раз и по пунктам, что вообще произошло.
Фирма Moran Trading Resources, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, среди акционеров «Спартака» больше не значится. Никаких офшоров, только отечественные компании. Одной из причин этого стало изменение законодательства Британских Виргинских островов. С 1 января 2019 года там вступили в силу новые критерии экономического присутствия для иностранных компаний. Как сообщает Forbes, юридическое лицо обязано продемонстрировать своё экономическое присутствие в этой юрисдикции. В частности, руководство и управление соответствующим видом деятельности должно вестись исключительно с территории БВО.
В случае неисполнения требований закона юридическое лицо обещают не только ликвидировать, но и применить в отношении него меры, вплоть до уголовных.
Максим
На Moran Trading Resources всегда приходилось примерно 70% акций «Спартака». Сейчас примерно столько поделено между компаниями Федуна и Алекперова: ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%.
Леонид Федун и Вагит Алекперов вместе владеют ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Полная цепочка владения включает суммарно около 10 юридических лиц. Но, по информации «Интерфакса», с учётом всех долей эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» (с учётом фонда «Наше будущее») — порядка 36,7%, Федуна — 32,7%.
В октябре прошлого года Алекперов в интервью «Ведомостям» не стал называть свою долю акций в «Спартаке»: «Для “Лукойла” футбол — это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна — это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
Для меня более важно развитие массового спорта. Так, каждое лето спартаковские футболисты проводят в Западной Сибири