«Спартаком» больше не владеет офшорная фирма. У клуба есть тайный акционер

Источник: РИА "Новости"

Главная новость о московском «Спартаке», не связанная с трансферами или Денисом Глушаковым, — публикация данных о системе владения клубом. Вот как всё выглядит теперь.

«В прошлом году у АО появилось два новых акционера, в сумме владеющих почти 70% “Спартака”. Оба находятся в российской юрисдикции — это ООО “Спорт-Холдинг” с 47,44% в капитале и АО “Капитальные активы”, у которого 22%».

До сих пор владельцем 70 процентов «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов. Оставшиеся 30,56% футбольного клуба — у гражданина РФ. «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну.

Теперь ещё раз и по пунктам, что вообще произошло.

Первое: «Спартаком» больше не владеют через офшор

Фирма Moran Trading Resources, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, среди акционеров «Спартака» больше не значится. Никаких офшоров, только отечественные компании. Одной из причин этого стало изменение законодательства Британских Виргинских островов. С 1 января 2019 года там вступили в силу новые критерии экономического присутствия для иностранных компаний. Как сообщает Forbes, юридическое лицо обязано продемонстрировать своё экономическое присутствие в этой юрисдикции. В частности, руководство и управление соответствующим видом деятельности должно вестись исключительно с территории БВО.

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Во-вторых, деятельность юридического лица должна обеспечиваться адекватным числом квалифицированных сотрудников, физически присутствующих на островах. В-третьих, юридическое лицо должно нести адекватные расходы на основную деятельность. В-четвёртых, обязательно наличие подходящего офиса или помещения. В случае управления интеллектуальной собственностью необходимое оборудование должно находиться на территории БВО.



В случае неисполнения требований закона юридическое лицо обещают не только ликвидировать, но и применить в отношении него меры, вплоть до уголовных.

Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудиторской компании «Уверенность», по просьбе «Чемпионата» прокомментировал тот факт, что «Спартак» сменил структуру владения: «Для самого “Спартака” данная ситуация ничего не меняет. Компания на БВО — офшорная. В связи с этим мы не можем быть уверенными до конца, кто являлся и является бенефициаром этой компании (получатель денежного платежа, доходов, прибыли и других преимуществ, и выгод согласно долговому документу или договору). Можно предполагать в данном случае только одно — реальные владельцы не так уж и сильно поменялись. А так как мы знаем, что владельцы у фирм одни и те же, то можно сделать вывод: владельцы “Спартака” перестали использовать офшорную схему для владения активом».

Второе: мы так и не знаем третьего акционера клуба

На Moran Trading Resources всегда приходилось примерно 70% акций «Спартака». Сейчас примерно столько поделено между компаниями Федуна и Алекперова: ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44% в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22%.

Даже в базе данных СПАРК нет информации по третьему акционеру. Известно лишь, что ему принадлежит 30,56% капитала клуба и что он гражданин России. Ранее эта доля принадлежала «Торгсити Девелопмент», одним из владельцев которой на определённом этапе был Андрей Червиченко.

Гладких-Родионов заверил, что по закону полностью скрывать своего акционера «Спартак» не может: «Есть срок, в который акционерное общество обязано раскрыть своих акционеров. Всё это делается в пояснении к отчётности. Годовая отчётность за 2018 год подаётся не позднее чем через 90 дней после окончания года, то есть до 30 марта. Вопрос о том, законно это или нет, не может ставиться. Третий акционер обязан быть назван в установленные сроки, которые я уже назвал. Капитал и акционеры в учёте клуба числятся, значит будут указаны в отчётности».

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Третье: Федун не может продать «Спартак», пакет его акций меньше, чем у Алекперова

Леонид Федун и Вагит Алекперов вместе владеют ООО «Спорт-Холдинг» и АО «Капитальные активы». Полная цепочка владения включает суммарно около 10 юридических лиц. Но, по информации «Интерфакса», с учётом всех долей эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» (с учётом фонда «Наше будущее») — порядка 36,7%, Федуна — 32,7%.