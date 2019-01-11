Гончаренко рассказал, как он стимулирует игроков ЦСКА на сборах
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проходят тренировки команды на сборе в Кампоаморе (Испания).
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проходят тренировки команды на сборе в Кампоаморе (Испания).
Днём «армейцы» занимаются игровыми упражнениями, а вечером — физическими. Кроме того, игроки проводят
«Если раньше практически все ребята знали, что такое Кампоамор и какая работа нам предстоит, то сейчас для многих футболистов такие сборы в диковинку. Тренировки до спаренных матчей, которые запланированы на 21 и 22 января, мы проводим в двухразовом режиме. Утренние занятия весьма интенсивны, вечером мы работаем на общую силовую выносливость. Это поможет нам заложить фундамент и пригодится в весенней части чемпионата.
Система «плюс-минус» очень сильно стимулирует игроков. Суть её заключается в следующем: если есть
Первый сбор ЦСКА в Кампоаморе пройдёт с 10 по 22 января, второй — с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 23 февраля.