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22:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко рассказал, как он стимулирует игроков ЦСКА на сборах

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, как проходят тренировки команды на сборе в Кампоаморе (Испания).

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Источник: РИА "Новости"

Днём «армейцы» занимаются игровыми упражнениями, а вечером — физическими. Кроме того, игроки проводят мини-матчи по системе «плюс-минус».

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«Если раньше практически все ребята знали, что такое Кампоамор и какая работа нам предстоит, то сейчас для многих футболистов такие сборы в диковинку. Тренировки до спаренных матчей, которые запланированы на 21 и 22 января, мы проводим в двухразовом режиме. Утренние занятия весьма интенсивны, вечером мы работаем на общую силовую выносливость. Это поможет нам заложить фундамент и пригодится в весенней части чемпионата.

Система «плюс-минус» очень сильно стимулирует игроков. Суть её заключается в следующем: если есть какое-то игровое упражнение, команда, которая в нём побеждает, получает плюс, а проигравшие не получают ничего. В конце сборов мы суммируем результаты, и игроки, занявшие три первых места, премируются", — сказал Гончаренко.

Первый сбор ЦСКА в Кампоаморе пройдёт с 10 по 22 января, второй — с 26 января по 7 февраля, а третий — с 11 по 23 февраля.

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