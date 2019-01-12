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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана Зайнутдинова

Полузащитник сборной Казахстана и «Астаны» Бактийор Зайнутдинов продолжит карьеру в «Ростове», сообщает официальный сайт российской команды.

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О деталях трансфера и контракта с 20-летним футболистом пока не известно.

«Мы приветствуем Бактийора Зайнутдинова в “Ростове” и желаем ему яркой игры в жёлто-синей футболке!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».

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Зайнутдинов начал карьеру в клубе «Тараз» из одноименного города. В 2018 году он перешёл в «Астану». Хавбек сыграл за клуб 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи. На его счету шесть матчей за сборную Казахстана во встречах группового этапа Лиги наций, в которых он забил один гол. Бактийор признавался лучшим молодым игроком чемпионата Казахстана в 2017 году, а также «Открытием сезона».

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