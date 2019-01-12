«Ростов» объявил о трансфере полузащитника сборной Казахстана Зайнутдинова

Зайнутдинов начал карьеру в клубе «Тараз» из одноименного города. В 2018 году он перешёл в «Астану». Хавбек сыграл за клуб 35 матчей, в которых забил семь мячей и сделал две голевые передачи. На его счету шесть матчей за сборную Казахстана во встречах группового этапа Лиги наций, в которых он забил один гол. Бактийор признавался лучшим молодым игроком чемпионата Казахстана в 2017 году, а также «Открытием сезона».