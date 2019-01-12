Александр Селихов: Если тренер решит, готов начать с дубля

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Рогулев из Дубая

Александр Селихов без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и только в ноябре вернулся к полноценным тренировкам с командой. На первом сборе «Спартака» в Дубае Селихов тренируется без ограничений, как и два других претендента на статус первого номера красно-белых во второй части сезона — Артем Ребров и Александр Максименко.

В травме виню только себя

— Как ваша пятка, теперь не беспокоит?

— Более-менее, да. Я делал всякие процедуры, профилактику. Потом — закачивал. Еще некий дискомфорт остался, но все уже намного лучше. По-прежнему тренируюсь в бутсе с вырезанной пяткой. Но с конца ноября занимаюсь без ограничений, еще перед игрой с «Крыльями» вернулся в общую группу, так что все нормально.

— Вы пропустили очень много. Думаете, долго нужно будет набирать форму, в том числе игровую?

— Я еще далек от лучших кондиций, но с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Не думаю, что мне нужно во что бы то ни стало как можно быстрее вернуться к играм. Терпеть, играть через боль. Сейчас самое важное — восстановиться полностью, набрать форму и быть готовым на 100%, только так.

— За последний год в «Спартаке» сумасшедшее количество травм. «Кресты», ахиллы и так далее. Это такое трагическое совпадение? Или что-то другое?

— Сам задавался этим вопросом, но ответ найти не могу. Тут много составляющих. Но если хотите, лично про себя могу сказать.

— Давайте.

— В какой-то момент я перегрузился. Вовремя не остановился, и случилась эта травма. Если бы я просто в нужный момент сделал паузу, то ничего этого не было бы. Ахилл меня давно беспокоил, но на кону стоял чемпионат мира, Лига чемпионов, вы же понимаете. Сложилось так, как сложилось. Предполагаю, что все это от несвоевременной нагрузки. Когда нужно было сделать паузу, я ее не сделал.

— Но за вами же следят внимательно. Неужели не было понятно, что есть риск травмироваться?

— Понятно, что за нами следят. Но в этом случае все зависит от футболиста: если у тебя что-то болит, ты можешь или сказать, или терпеть. Я выбрал второй вариант, но в итоге сделал себе только хуже. Кого тут винить можно кроме меня? Травма только на моей совести. Хотел, как лучше — получилось, как всегда.

Кононов выберет вратаря, который будет лучше готов

— Ситуация с вратарями в «Спартаке» интригующая: есть три голкипера, каждый из них имеет реальный шанс стать первым номером. Обсуждаете это?

— А что тут изменилось? Конкуренция всегда была, она есть и сейчас. У нас позитивная атмосфера. Уважаем друг друга, подбадриваем после каждого упражнения. А кто будет первым номером, покажет тренировочный процесс и контрольные игры. К возобновлению чемпионата тренер сделает свой выбор и скажет, кто, с его точки зрения, сможет приносить результат.

— Уже ясно, кто сыграет в первой контрольной игре в Дубае?

— Нет, еще же несколько дней впереди. Мы только начали сбор, настроились на работу и тренируемся. Думаю, прямо перед матчем узнаем, как это обычно и бывает.

— Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. То есть до матча с «Уралом» поиграть в товарищеских матчах смогут все?

— На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич, так и будет. Мы работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть. Тут же так много факторов: кто как себя проявит, будут ли все здоровы.

— Что будете делать, если окажетесь в глухом запасе? Игровой практики у вас нет с мая.

— Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.

— Вы реально готовы играть во второй команде?

— Да, готов.

Теперь вратари в «Спартаке» будут чаще играть ногами

— Прямо перед сбором из «Спартака» ушло несколько человек. Кого в «Спартаке» вам будет больше не хватать?

— Никого не выделю, мы со всеми хорошо общались. Каждый из ребят — большой профессионал. Это футбол, тут никто не застрахован от этого. Завтра любой из нас может уйти, такова жизнь.

— «Спартак» сильно изменился с приходом Кононова?

— В быту кое-какие изменения произошли, в расписании — это точно. Ну и игра наша заметно меняется. Сейчас все понимают, что от нас хочет видеть Кононов, мы стремимся к этому. Хотим играть в красивый, зрелищный, результативный футбол. Чтобы это доставляло эстетическое удовольствие нашим болельщикам.

— Вы как-то сказали, что с Каррерой почти не разговариваете — только с тренером по вратарям. С Кононовым не так?

— Не то, чтобы Каррера не разговаривал. Мы говорили постоянно, просто во вратарское ремесло он не лез. Может, я просто выразился когда-то не очень удачно, и меня не так поняли. Олег Георгиевич — то же самое. Как в бытовом плане, так и в тренировочном процессе он подсказывает, объясняет. Мы же много где задействованы во время занятий.

— Футбол Кононова — контроль мяча, много коротких передач. Вратари будут задействованы в этом, как у того же Гвардьолы?

— Думаю, что да — сейчас вратари будут играть чаще ногами. Как раз на последних тренировках этому уделяем большое внимание. Тренер вратарей ДаниэльТудор показывает, объясняет куда нужно отдать передачу, когда защитник открывается. Это требование нового тренера. Сегодня работали над выходом из-под прессинга, когда наших защитников накрывают.

— Игра ногами — ваш козырь?

— Проблемы с игрой ногами нет, но мне над этим еще нужно работать. Вообще в современном футболе большинство вратарей хорошо играет ногами. В премьер-лиге, и в «Спартаке» в частности, проблем с этим ни у кого нет.

Могу снова сходить на фан-сектор, проблем нет

— Пока были травмированным, сходили на фан-трибуну «Спартака». Как там оказались? Это ваша инициатива?

— Нет, пригласили ребята из фан-движения. Связались со мной, предложили сходить. Я ответил: а что тут такого? Пойдем. Мне, кстати, все понравилось. Новые чувства, новые эмоции. Прикольно получилось, все было здорово.

— Не страшно было? До этого ходили на фанатку?

— Может, только в Орле на матчах второй или первой лиги. Не помню, давно это было. В этот раз спокойно прошло. Здесь и людей больше, и эмоций.

— Потом у игроков и болельщиков «Спартака» отношения обострились. Вы тоже больше не общаетесь с фанатами?

— Мы нормально общаемся, переписываемся периодически. С кем-то чаще, с кем-то — реже. Лично ко мне же никаких претензий не было.

— Даже после той истории с ответом по Денису Глушакову?

— Слушайте, я просто хотел сказать, чтобы наши болельщики болели за команду. Мы играем и будем играть для них, стараться побеждать в каждом матче. Но нужно понимать, что не всегда все гладко бывает. Не всегда результат приходит. Мы понимаем: это — «Спартак», в таком популярном клубе всегда есть давление. Но иногда бывают сложные моменты, и в такой период нужно не набрасываться друг на друга, а наоборот поддерживать.

— В данном случае — Глушакова.

— Команду! Всегда буду за команду. Не важно, Глушаков это, Адриану, Ребров- без разницы, я всегда буду за команду.

— Думаете, весной в «Спартаке» все начнется с чистого листа?