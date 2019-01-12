Александр Селихов: Если тренер решит, готов начать с дубля
Вратарь «Спартака» рассказал «СЭ» о восстановлении после травмы, походе на
Вратарь «Спартака» рассказал «СЭ» о восстановлении после травмы, походе на
Александр Рогулев из Дубая
Александр Селихов без игры уже восемь месяцев. В мае он перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия, и только в ноябре вернулся к полноценным тренировкам с командой. На первом сборе «Спартака» в Дубае Селихов тренируется без ограничений, как и два других претендента на статус первого номера
— Как ваша пятка, теперь не беспокоит?
—
— Вы пропустили очень много. Думаете, долго нужно будет набирать форму, в том числе игровую?
— Я еще далек от лучших кондиций, но с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Не думаю, что мне нужно во что бы то ни стало как можно быстрее вернуться к играм. Терпеть, играть через боль. Сейчас самое важное — восстановиться полностью, набрать форму и быть готовым на 100%, только так.
— За последний год в «Спартаке» сумасшедшее количество травм. «Кресты», ахиллы и так далее. Это такое трагическое совпадение? Или
— Сам задавался этим вопросом, но ответ найти не могу. Тут много составляющих. Но если хотите, лично про себя могу сказать.
— Давайте.
— В
— Но за вами же следят внимательно. Неужели не было понятно, что есть риск травмироваться?
— Понятно, что за нами следят. Но в этом случае все зависит от футболиста: если у тебя
— Ситуация с вратарями в «Спартаке» интригующая: есть три голкипера, каждый из них имеет реальный шанс стать первым номером. Обсуждаете это?
— А что тут изменилось? Конкуренция всегда была, она есть и сейчас. У нас позитивная атмосфера. Уважаем друг друга, подбадриваем после каждого упражнения. А кто будет первым номером, покажет тренировочный процесс и контрольные игры. К возобновлению чемпионата тренер сделает свой выбор и скажет, кто, с его точки зрения, сможет приносить результат.
— Уже ясно, кто сыграет в первой контрольной игре в Дубае?
— Нет, еще же несколько дней впереди. Мы только начали сбор, настроились на работу и тренируемся. Думаю, прямо перед матчем узнаем, как это обычно и бывает.
— Кононов говорил в интервью: играть будет тот, кто выиграет конкуренцию. То есть до матча с «Уралом» поиграть в товарищеских матчах смогут все?
— На эту тему мы не говорили. Мы просто тренируемся, и там, как решит Георгич, так и будет. Мы работаем, как это было всегда. Приехали на сбор, настроили себя на хорошую работу вот и посмотрим, кого выберет тренер, кто будет играть. Тут же так много факторов: кто как себя проявит, будут ли все здоровы.
— Что будете делать, если окажетесь в глухом запасе? Игровой практики у вас нет с мая.
— Если я буду адекватно оценивать ситуацию, буду согласен с тренером, что не готов играть, просто буду ждать своего шанса. Ну и есть дубль, я с удовольствием буду играть за него, если не буду проходить в основу. Если тренер так решит, готов начать с дубля, буду получать игровую практику там.
— Вы реально готовы играть во второй команде?
— Да, готов.
— Прямо перед сбором из «Спартака» ушло несколько человек. Кого в «Спартаке» вам будет больше не хватать?
— Никого не выделю, мы со всеми хорошо общались. Каждый из ребят — большой профессионал. Это футбол, тут никто не застрахован от этого. Завтра любой из нас может уйти, такова жизнь.
— «Спартак» сильно изменился с приходом Кононова?
— В быту
— Вы
— Не то, чтобы Каррера не разговаривал. Мы говорили постоянно, просто во вратарское ремесло он не лез. Может, я просто выразился
— Футбол Кононова — контроль мяча, много коротких передач. Вратари будут задействованы в этом, как у того же Гвардьолы?
— Думаю, что да — сейчас вратари будут играть чаще ногами. Как раз на последних тренировках этому уделяем большое внимание. Тренер вратарей ДаниэльТудор показывает, объясняет куда нужно отдать передачу, когда защитник открывается. Это требование нового тренера. Сегодня работали над выходом
— Игра ногами — ваш козырь?
— Проблемы с игрой ногами нет, но мне над этим еще нужно работать. Вообще в современном футболе большинство вратарей хорошо играет ногами. В
— Пока были травмированным, сходили на
— Нет, пригласили ребята из
— Не страшно было? До этого ходили на фанатку?
— Может, только в Орле на матчах второй или первой лиги. Не помню, давно это было. В этот раз спокойно прошло. Здесь и людей больше, и эмоций.
— Потом у игроков и болельщиков «Спартака» отношения обострились. Вы тоже больше не общаетесь с фанатами?
— Мы нормально общаемся, переписываемся периодически. С
— Даже после той истории с ответом по Денису Глушакову?
— Слушайте, я просто хотел сказать, чтобы наши болельщики болели за команду. Мы играем и будем играть для них, стараться побеждать в каждом матче. Но нужно понимать, что не всегда все гладко бывает. Не всегда результат приходит. Мы понимаем: это — «Спартак», в таком популярном клубе всегда есть давление. Но иногда бывают сложные моменты, и в такой период нужно не набрасываться друг на друга, а наоборот поддерживать.
— В данном случае — Глушакова.
— Команду! Всегда буду за команду. Не важно, Глушаков это, Адриану, Ребров- без разницы, я всегда буду за команду.
— Думаете, весной в «Спартаке» все начнется с чистого листа?
— Хороший результат всех успокоит. Нужно побеждать, и побеждать постоянно. Если начнем набирать очки, играть зрелищно, все забудется. Хочется, конечно, чтобы все так и было. И все, кто приходит на стадион, болели именно за «Спартак».