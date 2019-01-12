Тренер «Эвертона»: Отдали Влашича в аренду ЦСКА не для того, чтобы продавать его
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва отметил, что решение отправить полузащитника Николу Влашича в аренду ЦСКА не было принято с целью последующей продажи футболиста.
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва отметил, что решение отправить полузащитника Николу Влашича в аренду ЦСКА не было принято с целью последующей продажи футболиста.
«Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и когда мы принимали решение, мы рассчитывали на то. что он будет играть больше и станет сильнее. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его. Мы хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение принимали мы вместе с Влашичем, а не только он. Я поделился своими идеями, он — своими. Посмотрим, что дальше делать», — приводит слова Силвы Liverpool Echo.
Влашич перешёл в ЦСКА на правах аренды летом 2018 года. По истечении срока соглашения 21-летний хорватский футболист должен вернуться в английский «Эвертон». Ранее хавбек выражал желание остаться в стане «армейцев» на постоянной основе, однако этому может помешать его высокая трансферная стоимость.