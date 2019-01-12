Тренер «Эвертона»: Отдали Влашича в аренду ЦСКА не для того, чтобы продавать его

«Он хочет играть по 90 минут каждую неделю, и когда мы принимали решение, мы рассчитывали на то. что он будет играть больше и станет сильнее. Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы отдали Влашича в аренду не для того, чтобы продавать его. Мы хотели посмотреть, будет ли он готов играть за наш клуб. Решение принимали мы вместе с Влашичем, а не только он. Я поделился своими идеями, он — своими. Посмотрим, что дальше делать», — приводит слова Силвы Liverpool Echo.