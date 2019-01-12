Ролан Гусев: Вагнер Лав всегда нужен

Источник: Спорт-Экспресс

— Когда приступили к работе?

— 9 января. Помогаю Максиму Бокову готовить команду 2004 года рождения.

— Раньше у Бокова был другой ассистент — Элвер Рахимич.

— Совершенно верно. Но сейчас Элвер тренирует мальчишек на два года старше.

— Кто вас пригласил в академию?

— Это совместное решение Романа Юрьевича (Бабаева, генерального директора ПФК ЦСКА — Прим. «СЭ») и Олега Дмитриевича (Корнаухова, руководителя академии — Прим. «СЭ»). Когда в декабре 2018-го Корнаухов возглавил академию, он позвонил мне и предложил попробовать себя на тренерском поприще.

— Согласились сразу?

— Конечно! С удовольствием вернулся в клуб, который для меня давно уже стал родным.

— Играть вы закончили в 2011-м. С тех пор хоть раз были близки к возвращению в ЦСКА?

— Когда только завершил карьеру, был разговор на эту тему. Правда, без конкретики. Дальше семейные обстоятельства сложились так, что на несколько лет пришлось уехать в Испанию. Жил в Марбелье. Потом вернулся в Москву, отучился в академии тренерского мастерства, получил лицензию А. С руководством ЦСКА связи не терял, ходил на все домашние матчи команды. Так что приглашение поработать в академии сюрпризом не стало.

— В сентябре вы говорили, что главные претенденты на золото — «Зенит», ЦСКА и «Спартак». А как же «Краснодар» и «Локомотив»?

— Конечно, эти два клуба теперь тоже в числе фаворитов.

— Почему же четыре месяца назад в «Локомотив» не верили?

— Тогда казалось, что у команды многовато проблем. Но конец года провела мощно, все-таки сильных исполнителей там достаточно. Да и тренер опытный, хитрый. Что ж, лишний раз убедился — пока Семин в «Локомотиве», этот клуб всегда будет опасен.

— «Краснодар» созрел для борьбы за чемпионство?

— Да. Игра поставлена, подбор футболистов неплохой. В этом сезоне на своем поле «Краснодар» вообще почти никому не проигрывает.

— Зато «Зенит» в концовке 2018-го смотрелся невнятно.

— Трудно понять, с чем это связано. В команде много классных игроков, длинная скамейка. Сбрасывать со счетов «Зенит» точно не стоит. Как и «Спартак», хотя он абсолютно непредсказуем. И все-таки я очень надеюсь, что первое место займет ЦСКА.

— Полагаете, это реально?

— Почему нет? Гончаренко подобрал грамотную схему, у него прекрасные отношения с футболистами, которые на поле понимают друг друга с полуслова. Ребята умные, техничные, тактически подкованы. Уверен, эту команду ждет большое будущее. Ну и дополнительный плюс для ЦСКА в борьбе за золотые медали — то, что не удалось пробиться в весеннюю стадию еврокубков. Играть на два фронта было бы тяжеловато. Теперь же можно спокойно сосредоточиться на чемпионате. Настораживает меня лишь один момент…

— Какой же?

— Команда молодая, пока явно не хватает стабильности. На примере двух матчей с «Реалом» мы видели, что сегодня армейцы способны обыграть кого угодно. Но и буксануть могут там, где от них этого совсем не ждут.

— Последние полгода все нахваливают Влашича. А кто из новичков ЦСКА в вашем личном рейтинге под вторым номером?

— Мне очень нравится Ахметов. Техника, игровое мышление — всё на высоком уровне. Если добавит в агрессии и нацеленности на ворота, начнет больше забивать, ему вообще цены не будет.

— Странно, что такой парень летом «Зениту» не пригодился?

— Да нет. У каждого тренера свои взгляды на игроков. Вон, тот же Влашич «Эвертону» не подошел, а в ЦСКА вписался изумительно. И забивает, и отдает, причем не только в чемпионате, но и в Лиге чемпионов.

— Кто из армейских новичков для вас пока загадка?

— Японец Нисимура. Маловато времени он проводил на поле, чтоб сделать серьезные выводы о его игре.

— Как отнеслись к новости, что ЦСКА продлил контракт с Эрнандесом?

— Форвард-то сильный. Кого попало в сборную Уругвая не позовут. Да и в ЦСКА уже успел себя проявить. Жалко, травмы замучили. Если к весне полностью восстановится, наверняка принесет команде пользу.

— Агент Вагнера Лав не исключает, что бразилец зимой может вернуться в ЦСКА. А нужен ли он клубу?

— Вагнер Лав всегда нужен! Пусть ему уже 34, но в борьбе за чемпионство такой опытный и квалифицированный футболист лишним явно не будет. Даже при наличии Чалова и Эрнандеса.

— Курбан Бердыев недавно изрек: «Чалов — самый умный игрок российской премьер-лиги». Разделяете мысль?

— Ну, среди нападающих Федор в этом смысле выделяется точно. Вы посмотрите, как он открывается, как действует в подыгрыше. Тонко чувствует, когда взять паузу, а когда — взорваться. Голевые моменты не транжирит. Если продолжит в том же духе, станет лучшим бомбардиром чемпионата.

— Из лидеров самый активный на трансферном рынке сейчас «Спартак». Удивились, что клуб расстался с Самедовым и Еременко?