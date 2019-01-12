Луис Адриано: Каррера ушел, а Глушаков остался. И он один из нас

Источник: Sport24

Нападающий «Спартака» Луис Адриано дал большое интервью корреспонденту Sport24 Артему Калинину. Вы узнаете:

Почему Гулиева называют «параиба»;

Знает ли Адриано украинский язык и как выучил русский;

Кто сильнее: «Шахтер», который брал Кубок УЕФА, или чемпионский «Спартак»;

Адриано хотел сбежать из Украины. Что ему говорил Луческу;

Что изменил Кононов после Карреры;

Как Адриано вступился за Глушакова, когда на поле выбежал фанат;

По кому Луис скучает в России.

Айртон, Луческу, «Параиба»

— В Дубай вы прилетели с новой прической. Почему сменили имидж?

— В Бразилии лето, очень жарко. Я все думал, что бы такое сделать! И решил, что раз уж у меня давно не было коротких волос, нужно постричься. Но это ненадолго. Вскоре снова отращу шевелюру как раньше.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BsgFnM5gWQU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsgFnM5gWQU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BsgFnM5gWQU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? Смотрите, кто сегодня заглянул к нам на тренировку. ⠀ ? Такое внимание юных болельщиков за тысячи километров от Москвы тронуло футболистов. ⠀ ? Никто из ребят не остался без автографов. — #спартак #spartak #краснобелыесборы #фксм #fcsm #впередспартак</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-11T16:42:20+00:00">11 Янв 2019 в 8:42 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Еще один бразилец-блондин в «Спартаке», Айртон, пока стесняется. Помогаете ему осваиваться?

— Он молодой, первый раз уехал из дома, да еще и так далеко. Плюс, перешел в такой клуб как «Спартак». Мы — те бразильцы, которые уже давно выступают тут, знаем язык. Поэтому считаем своим долгом помочь ему адаптироваться.

— Что мешает раскрыться Педро Роше? Тоже адаптация?

— Думаю, да. А его игровое время — тут решает тренер, он определяет состав. Вспомните мою ситуацию: в «Шахтере» у меня ушло полтора года на адаптацию, и только после этого я начал регулярно играть! Педро отлично работает. Надеюсь, в ближайшее время он сможет закрепиться в основе.

— Не ждет ли такая же судьба Айртона?

— Трудно сказать. Мы с ним пока не очень знакомы — всего-то три дня видимся. Многое зависит от самого человека. Кто-то адаптируется быстрее, кто-то дольше. Надеюсь, он быстро привыкнет к новым условиям.

— Вы вспомнили свой опыт переезда в Европу. Тогда не хотелось взять и сбежать из «Шахтера» домой?

— Еще как! Я чуть ли не каждый день подходил к тренеру и просился назад! Но Мирча Луческу проявил колоссальное терпение: постоянно со мной разговаривал, объяснял, учил и убеждал, что все будет хорошо. В итоге я провел там восемь лет! Мистер стал для меня вторым отцом. Мы до сих пор поддерживаем связь. Созванивались на Рождество и Новый год — поздравляли друг друга с праздниками.

— Аяза Гулиева вы называете «параиба». Объясните, почему.

— Это началось давно. Когда два года назад он пришел тренироваться с основой, у него была очень пышная шевелюра! А в Бразилии людей с такой прической называют cabesa de Paraiba (голова из Параибы). Аяз вернулся, и мы вспомнили эту шутку.

— В «Спартаке» много бразильцев, плюс Мельгарехо и Зе Луиш. Не возникнут ли языковые группировки? Раньше в команде такое случалось.

— Уверен, такого не будет. Мы со всеми общаемся на равных. Никто никого не выделяет. Вы же бываете на тренировках: обстановка рабочая, все шутят со всеми.

— Да, но, например, глядя на вас на тренировке, можно сделать вывод, что вы работаете с ленцой. Это действительно так?

— Наверное, дело в том, что вы, журналисты, приезжаете на открытые тренировки, которые проходят за день до матча. На них нет серьезных нагрузок. Для нас это уже такой лайт-режим. Поэтому складывается впечатление, что мы расслаблены. Но поверьте, если бы вы видели занятия за день до открытой тренировки, вы бы поменяли мнение. Не говоря уже о самих играх. Там максимальная отдача и концентрация.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

«Шахтер», «Милан», язык

— В «Шахтере» тоже играло много бразильцев. Как удавалось избежать группировок там?

— Во-первых, все давно играли вместе и хорошо друг друга знали. Никогда не было такого, что украинцы сидели отдельно, а бразильцы — в своем кругу. Если нет команды в раздевалке, то нет ее и на поле. Мистер уделял этому огромное значение! Раз в неделю он устраивал совместные обеды, постоянно старался сделать так, чтобы игроки общались друг с другом.

— Из Украины вы уехали после обострения ситуации в стране. Поддерживаете сейчас связь с кем-то из «Шахтера»?

— Да, общаюсь и с теми, кто там играет, и с теми, кто уехал в другие чемпионаты. За восемь лет там появилось много друзей. Мы говорим про футбол, про матчи наших команд, про болельщиков. Но никакой политики. Я не интересуюсь ни украинской, ни российской политической повесткой. Единственное, что нельзя обойти стороной — тот факт, что «Шахтер» не может играть в Донецке.

— Если сравнить «Шахтер» образца победы в Кубке УЕФА и чемпионский «Спартак», какая из команд сильнее?

— «Шахтер». Эта команда была более сыгранной — костяк играл вместе, кажется, пять лет. Мы были взаимозаменяемы, каждый до автоматизма понимал свои функции. Благодаря этому «Шахтер», считаю, сильнее.

— Из «Шахтера» вы перешли в «Милан», где больше сидели в запасе. У Хонды там тоже не получилось.

— Не могу говорить о Кейсуке — мы едва пересекались с ним. За себя скажу, что я, переехав в Италию, начал играть регулярно и, вроде бы, неплохо. Но потом тренер посадил меня на скамейку. Почему? Спросите у него. Я не знаю. Продолжал работать, тренироваться, ждал своего шанса. Ну, а потом перешел в «Спартак».

— Со времен выступления на Украине вы отлично говорите по-русски. А на украинском языке объясниться сможете?

— Нет, знаю только русский. Никогда не учил его специально. Всему, что знаю, научила жизнь. Слово за слово, на тренировках что-то спрашивал, что-то схватывал.

— То есть, если поедете на метро в Москве, не пропадете?

— Конечно. Смогу объясниться и узнать все, что нужно. Но в метро вы меня не увидите. Я езжу по городу с водителем.

Каррера, Рианчо, трансферные слухи

— Уход Карреры, а потом и Рианчо стал шоком? Как восприняли кардинальные перемены вы?

— Столь быстрого ухода Массимо мы не ожидали. Он достаточно много сделал для клуба, и его отставка была внезапной. Конечно, я расстроился, поскольку это он привел меня в «Спартак». На смену ему клуб, видимо, искал более опытного тренера. Так что уход Рианчо не был неожиданным. Все-таки он работал помощником Карреры и ушел вслед за ним.

— Этот период — самый тяжелый в вашей карьере?

— Почему-то в этот момент какие-то люди начали говорить, что я не понимаю, что делать, что хочу уйти из «Спартака». Но они не знали, что происходило в команде. И не понимали. Я не сыграл в нескольких матчах, и началось: Адриано уходит, Адриано не нравится в команде… Откуда это пошло? Ни я, ни клуб не делали никаких заявлений. Что за бред?

— Какова была ваша реакция на отстранение от тренировок Ещенко и Глушакова?

— Мы с ребятами пошли к Каррере, попросили вернуть их в состав. У нас с тренером всегда были отличные отношения, так что без проблем поговорили с ним. Но он своего решения не поменял.

— Сильно винили себя за удаление в матче с ПАОКом?

— Конечно, я тогда очень сильно расстроился. Мало того, что был удален ни за что, так еще и в течение трех матчей потом не мог помогать команде. Что касается болельщиков, я еще тогда перед всеми извинился. Болельщики аплодируют тебе, когда играешь хорошо, и критикуют, когда что-то не получается. Так всегда.

— Возвращаясь к октябрьским событиям — понимаете, в чем была причина неудач на поле и напряженности в команде?

— Ну, это же футбол. Кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Нельзя побеждать все время. Почему сейчас всем подряд проигрывает «Реал»?

Кононов, тактика, трансферы

— Олег Кононов ввел в практику восстановления на стадионе сразу после игр, а также командные ужины. Что еще изменилось с его приходом?

— Восстановление было обусловлено плотным графиком. И я полностью это поддерживаю. Мы оставались делать процедуры, потом собирались на ужин. Вы видели, что теперь каждое занятие начинается с таких шуточных обнимашек, когда нужно собраться в кучу с двумя-тремя-четырьмя партнерами по команде тренера. Да и сами тренировки изменились, идея футбола, которую нам доносит главный тренер.

— Каким был ваш первый разговор с Кононовым?

— Помню, что он поговорил индивидуально с каждым футболистом. Мне Кононов сказал, что ему нравится моя игра, что он на меня рассчитывает. Отличия в требованиях и тренировочном процессе по сравнению с прошлыми тренерами? Они есть, но несущественные.

— Вам удобнее играть в схеме 4−4−2 с двумя форвардами или с одним ярко выраженным нападающим?

— С двумя. Зе Луиш — классный футболист, он приносит много пользы. Считаю, у нас неплохо получается взаимодействовать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq7ELXglBKP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq7ELXglBKP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq7ELXglBKP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Meu irmão Zezinho</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/luizadrianinho/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Luiz Adriano #12</a> (@luizadrianinho) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-03T11:06:30+00:00">3 Дек 2018 в 3:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы говорили, что эмоциональное напряжение немного спало. Но как вернуть доверие тех болельщиков, которые по-прежнему выступают против руководства и ряда игроков?

— Тут один рецепт: никого не слушать и делать свою работу, выигрывая матчи. Если мы будем побеждать, скоро все забудут про негатив и станут поддерживать команду.

— Когда один из фанатов бросился к Глушакову, вы вступились за капитана. Раньше приходилось вступать в стычку с болельщиками?

— Вот именно так — никогда. Ни разу не сталкивался с подобным.

— Многие из тех, кто продолжает оскорблять Глушакова, считают, что есть некий заговор — против Карреры в поддержку Дениса; что все акции искусственны.

— Никто никому не приказывает. Мы делаем это, потому что он наш игрок. Глушаков один из нас. Не хотим никого провоцировать. Мы уважаем мнение болельщиков, которым нравится Каррера. Мы не критикуем ни их, ни его. Не пытаемся очернить Массимо в их глазах. Но, думаю, они наше мнение тоже должны уважать. Каррера ушел, Глушаков остался. Он будет с нами и в плохие времена, и в хорошие — будет помогать «Спартаку» побеждать.

— Кадровые изменения в «Спартаке» продолжаются: зимой команду покинули сразу шесть человек. Удивились, когда не увидели их в аэропорту?

— Удивился, конечно. Это опытные футболисты, которые помогали «Спартаку». Но кадровые перестановки — всегда сюрприз для футболистов. Так что тут все как всегда.

— Кононов объяснил, с чем связана такая трансферная политика и чего он ждет от каждого из оставшихся на сборе?

— Сказал, чтобы мы по-максимуму выкладывались физически. Что никому не будет поблажек. А играть будут только те, кто работает и показывает свой максимум.

— Последние пару месяцев СМИ постоянно куда-то вас отправляли. Не устали от этого?

— Я не могу комментировать каждый слух. Сейчас я на сборе «Спартака», сижу перед вами. А где-то там кто-то распускает слухи. Отношусь к этому спокойно, потому что слухи были, есть и будут всегда.

Семья, шураско, досуг

— До финиша сезона — 13 матчей. Ваша главная цель на весну?

— Выиграть все, что можно, вместе с командой. И постоянно выходить на поле. Вообще, каждый сезон я хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата. Но победы команды все же важнее. Ведь мои голы без побед «Спартака» бессмысленны.

— Вы уже два года в Москве. Что успели посмотреть? И как проводите свободное время?

— Я четыре раза был в Большом театре. Иногда хожу в кино, в рестораны. Но большую часть времени провожу дома. Смотрю телевизор, слушаю музыку, играю на «тока» — это такой маленький барабан.

— Вы любите шураско. Где найти его в Москве?

— О, здесь это большая проблема. Шураскарии в городе нет, а в квартире мясо не пожаришь. Так что когда езжу домой в Бразилию, отъедаюсь как следует!

— У вас много еды в инстаграме.

— Да просто люблю выкладывать, вот и все. Люблю, чтобы было красиво.

— «Спартак» покинула нутриционист Сара Фабрис. На столе с ее уходом появились какие-то сладости или другие ранее запрещенные продукты?

— Я не большой любитель сладкого, так что даже не обращал на это внимания. Но какие-то ограничения в еде в соревновательный период быть должны. Это часть нашей профессии. Вот в отпуске я позволяю себе расслабиться.

— Традиционные для России новогодние салаты пробовали?

— Новый год я отмечаю дома, поэтому никогда не было возможности попробовать что-то из подобных блюд. Возможно, когда-нибудь попробую.

— Вы постоянно вспоминаете о доме, но мы почти ничего не знаем о вашей семье. Расскажите.

— О, она очень хорошая. Жена и дети живут в Бразилии. Родители — тоже. А я вот в Москве один. Временами бывает очень тяжело, но каждый день общаюсь с родными. Иногда кто-то ко мне приезжает. Но надолго не задерживаются — им нравится дома.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfqK7rPH2gU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfqK7rPH2gU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfqK7rPH2gU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Hoje minha Princesa ??está completando 5 aninhos. Meu amor que você sempre seja está criança linda de um coração gigante e que seja sempre esta Princesa amorosa. O papai te deseja muito amor carinho saúde alegre muita paz e sabedoria meu amor o Papai te ama ♥️?????????????????????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/luizadrianinho/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Luiz Adriano #12</a> (@luizadrianinho) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-26T11:53:06+00:00">26 Фев 2018 в 3:53 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

9 лучших вопросов от болельщиков

— Кого из бразильцев «Шахтера» вы пригласили бы в «Спартак»?

— Тайсона и Марлоса.

— Кто из бразильцев, с которыми вы играли в «Шахтере», был самым сильным?

— Ну, наверное, банально: Фернандиньо и Виллиан.

— С какой ноги у вас сильнее удар: с правой или левой ноги?

— С правой!

— Удобны ли для вас навесы Дмитрия Комбарова?

— Ха-ха! Удобны, да.

— Когда можно вручить вам статуэтку «Золотого кабана» в Москве?

— Когда я вернусь в Москву. Например, когда будет первая тренировка, тогда и можно.

— Жалеете ли вы о чем-то в своей карьере?

— Если глобально, то ни о чем. А так, сожалею после каждого поражения. Мне кажется, что я мог сделать больше, чтобы команда выиграла.

— Чего больше в вашей карьере: забитых голов или различных причесок?

— Голов, разумеется!

— Сколько мячей вы припасли на вторую часть сезона?

— 15.