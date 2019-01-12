«Спартак» на сборе: много теории, минимум тяжестей. Чем Кононов отличается от Карреры

Источник: Спорт-Экспресс

Кононов закрывает только тактические занятия

«Спартак» в Дубае уже четвертый день. Все больше работы, все меньше улыбок. Как назло, в Эмиратах усиливается жара. Если первые трое суток даже в середине дня находиться на улице было комфортно, то сейчас люди прячутся в зданиях, бассейне или море. И это еще, говорят, самый холодный январь за много-много лет.

Вот так, незаметно, приближается экватор первого спартаковского сбора, если считать день прилета как рабочий — все же тренировку Олег Кононов провести успел. Информации уже достаточно, чтобы можно было сравнить это зимний сбор с тем, что ровно год назад проводил Массимо Каррера. Благо, бытовые условия точно такие же: отель тот же, поле — то же.

Да, у штаба Кононова это первый сбор, надо делать на это скидку. Например, по части теоретических занятий. Тренер собирает «Спартак» в конференц-зале два раза в день: и перед первой тренировкой, и перед второй. Подолгу он спартаковцев не грузит, самое большое — полчаса, зато делает это регулярно. У Карреры в прошлом году теории было минимум, даже с учетом того, что в команде еще работал Роман Пилипчук.

Кононов вообще старается много общаться с игроками. После первого рабочего дня он собрал в лобби отеля большую группу молодежи, и беседовал с ней почти час. Интересно, что Аяз Гулиев в эту группу не вошел, он как раз в это время давал интервью корреспонденту «СЭ», а вот Александр Максименко — был.

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Одно из самых очевидных изменений на сборе — открытость «Спартака» во время тренировок. Если на третий день прошлогоднего сбора итальянец полностью закрыл занятия, и журналисты были вынуждены днями просиживать в лобби отеля, дожидаясь игроков, то Кононов не показывает только тактические занятия, а также тестирование (в частности, «йо-йо» тест в пятницу). Остальное — пожалуйста, приходи и снимай.

Кроме того, если при Каррере даже клубному фотографу нельзя было находиться вблизи команды (периодически ему приходилось снимать с противоположной бровки), то теперь фото и видео пресс-служба может снимать даже из центра поля.

Без больших весов

Важное отличие — физическая нагрузка на игроков во время первого сбора. Год назад рядом с полем «Спартак» устроил импровизированную «качалку» под открытым небом, периодически занятия проходили там. У Кононова — никакого зала, никаких «весов». В тренажерном зале при отеле занимается лишь четверка травмированных — Жиго, Ещенко, Боккетти и Фернанду. Основная группа пока получает совершенно иную нагрузку: в рамках утренних тренировок есть несколько «станций», где работа идет над разной группой мышц. И самый тяжелый вес там — блин килограммов на 10, а то и еще меньше.

Зато самих тренировок значительно больше, и они куда более интенсивные. Если в прошлом году в Дубае футболистам даже дали один свободный день, они тогда поехали в город проводить свободное время с пользой, то сейчас ежедневно их ждут двухразовые тренировки длительностью час-полтора. Любое упражнение, даже обычный квадрат, регламентировано посекундно. Паузы небольшие, сами упражнения недолгие. Во второй день Кононов указал персоналу, что мячи нужно подавать как можно быстрее, чтобы не было даже минимальных пауз.

Все занятия у Кононова начинаются одинаково: легкая разминка с упражнением на сплочение и скорость реакции. Раньше проигравших в «обнимашки» просто колотили руками по спине, теперь еще заставляют отжиматься. Но и здесь все нужно делать быстро: пять отжиманий, не больше. Теперь скорость в «Спартаке» должна быть во всем. ​