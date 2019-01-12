Плюс 30 миллионов. «Астана» озвучила финансовые детали трансфера казахстанского футболиста в российский клуб
Спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин рассказал детали перехода полузащитника команды Бактиера Зайнутдинова в клуб российской
Спортивный директор «Астаны» Александр Коночкин рассказал детали перехода полузащитника команды Бактиера Зайнутдинова в клуб российской
12 января «Ростов» объявил о переходе 20-летнего игрока сборной Казахстана. Позже футболист попрощался с «Астаной».
По словам Коночкина, они предлагали футболисту продлить соглашение с увеличением оклада в два с половиной раза, но Зайнутдинов отказался и решил перейти в «Ростов».
«По завершению сезона 2017 года наш клуб провел переговоры с ФК “Тараз” и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о трансфере Бактиера в ФК “Астана” за 20 миллионов тенге. Также между клубом и Зайнутдиновым был заключен трехлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном “выкупе” контракта игроком с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге, которая действовала в течение первого года действия трудового договора и могла быть активирована только в случае получения предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб. После окончания сезона 2018 года игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны, мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в два с половиной раза, но он отказался, предпочтя уйти в “Ростов” на меньшие условия. С одной стороны, грустно, что ФК “Астана” теряет такого перспективного игрока, но, с другой стороны, я рад, что у нас есть еще игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем, есть договоренность о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком “Ростова”, он вернется в “Астану” и мы продолжим сотрудничество с ним», — сказал Коночкин.
Зайнутдинов является воспитанником жамбылского футбола. С 2014 по 2016 годы он выступал за молодежный состав «Тараза», в составе которого провел 43 матча. В казахстанской
В 2018 году Зайнутдинов перешел в «Астану» и помог столичной команде стать чемпионом. В 27 матчах он забил пять мячей. В марте 2018 года дебютировал за сборную Казахстана, проведя шесть матчей в Лиге наций, где сумел отметиться одним голом.
«Ростов» с 24 очками занимает седьмое место в российской