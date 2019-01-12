Плюс 30 миллионов. «Астана» озвучила финансовые детали трансфера казахстанского футболиста в российский клуб

«По завершению сезона 2017 года наш клуб провел переговоры с ФК “Тараз” и самим игроком на предмет заключения трудового соглашения. По итогам переговоров было достигнуто соглашение о трансфере Бактиера в ФК “Астана” за 20 миллионов тенге. Также между клубом и Зайнутдиновым был заключен трехлетний контракт, предусматривавший по требованию агентов игрока опцию о досрочном “выкупе” контракта игроком с выплатой компенсации в размере 50 миллионов тенге, которая действовала в течение первого года действия трудового договора и могла быть активирована только в случае получения предложения о переходе Зайнутдинова в зарубежный клуб. После окончания сезона 2018 года игрок и его представители воспользовались своим правом на досрочное расторжение контракта, выплатив предусмотренные соглашением 50 миллионов тенге. Со своей стороны, мы предлагали ему продлить соглашение с увеличением оклада в два с половиной раза, но он отказался, предпочтя уйти в “Ростов” на меньшие условия. С одной стороны, грустно, что ФК “Астана” теряет такого перспективного игрока, но, с другой стороны, я рад, что у нас есть еще игроки, которые ставят карьеру выше сиюминутной денежной выгоды. Вместе с тем, есть договоренность о том, что, если в течение этого года ему не удастся стать основным игроком “Ростова”, он вернется в “Астану” и мы продолжим сотрудничество с ним», — сказал Коночкин.